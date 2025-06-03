Воздушное сражение России против Украины — силы ПВО раскрыли детали

В течение ночи российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ Крыма.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на востоке, юге и севере страны.
- Произошло попадание средств воздушного нападения армии РФ в 11 локациях.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Указано, что новая атака противника началась еще в 23:30 2 июня.
По словам защитников украинского неба, основные направления воздушного удара — Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесщина и Донетчина.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.
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