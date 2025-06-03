Воздушное сражение России против Украины — силы ПВО раскрыли детали
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России против Украины — силы ПВО раскрыли детали

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО объявили результаты своей работы
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В течение ночи российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ Крыма.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали на востоке, юге и севере страны.
  • Произошло попадание средств воздушного нападения армии РФ в 11 локациях.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Указано, что новая атака противника началась еще в 23:30 2 июня.

По словам защитников украинского неба, основные направления воздушного удара — Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесщина и Донетчина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 60 — сбито огневыми средствами поражения, 15 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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