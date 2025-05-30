Вступление Украины в ЕС. Кабмин утвердил переговорные позиции по двум кластерам
Категория
Украина
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Кабмин утвердил переговорные позиции по двум кластерам

Кабинет министров Украины
Шмыгаль
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Правительство утвердило очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров 30 мая.

Главные тезисы

  • Украина утвердила переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам, охватывающим ключевые аспекты функционирования Единого рынка и общей внешней политики.
  • Важность второго кластера заключается в покрытии всех ключевых направлений функционирования Единого рынка, что важно как для бизнеса, так и для граждан Украины.
  • Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике и защите континента от угрозы со стороны России.

Украина идет в ЕС: что известно

Недавно Правительство одобрило переговорную позицию Украины по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Документ уже передали Европейской комиссии. Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по кластеру 2 Внутренний рынок и Кластеру 6 «Внешние отношения, — отметил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, включающий, в частности, вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

Глава Правительства подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства по пути к членству в ЕС.

Он также сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по Кластеру 1.

Мы рекордно быстро прошли дистанцию от подачи заявки на членство в Евросоюзе до старта предвступительных переговоров. Амбициозная цель на 2025 год — открыть на параллельной основе все шесть переговорных кластеров из ЕС.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

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