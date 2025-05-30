Вступление Украины в ЕС. Кабмин утвердил переговорные позиции по двум кластерам

Правительство утвердило очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров 30 мая.

Украина идет в ЕС: что известно

Недавно Правительство одобрило переговорную позицию Украины по Кластеру 1 «Основы процесса вступления в ЕС». Документ уже передали Европейской комиссии. Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по кластеру 2 Внутренний рынок и Кластеру 6 «Внешние отношения, — отметил он. Поделиться

Денис Шмыгаль подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, включающий, в частности, вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

Глава Правительства подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства по пути к членству в ЕС.

Он также сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по Кластеру 1.