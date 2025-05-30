Вступление Украины в ЕС. Кабмин утвердил переговорные позиции по двум кластерам

Правительство утвердило очередные переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров 30 мая.
Главные тезисы
- Украина утвердила переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам, охватывающим ключевые аспекты функционирования Единого рынка и общей внешней политики.
- Важность второго кластера заключается в покрытии всех ключевых направлений функционирования Единого рынка, что важно как для бизнеса, так и для граждан Украины.
- Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике и защите континента от угрозы со стороны России.
Украина идет в ЕС: что известно
Денис Шмыгаль подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.
Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, включающий, в частности, вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.
Глава Правительства подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства по пути к членству в ЕС.
Он также сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по Кластеру 1.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-