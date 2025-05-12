Вступление Украины в ЕС. Орбан лживо прогнозирует катастрофу для венгров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, это означало бы вступление в войну Евросоюза.

Орбан цинично прогнозирует катастрофу для венгров при вступлении Украины в ЕС

Мы, как граничащая с Украиной страна, считаем, что если принять Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, которая находится в состоянии войны. И на это есть веские причины, — заявил Орбан, не уточнив, о каких причинах идет речь.

По его словам, членство Украины означало бы такую экономическую нагрузку, которую члены ЕС не выдержали бы.

При этом венгерский премьер вспомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС, заявив, что западноевропейским государствам якобы было выгодно принять своих восточных соседей.

Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в Европейский Союз, потому что уже находившимся в нем было выгодно иметь Центральную Европу. Страны-члены не совершили моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены без исключения выиграли. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Однако с Украиной ситуация другая. Это не выгодно. Плохой бизнес. Аграрный кризис. Безработица. Задолженность. Падение уровня жизни. Поделиться

Он также отметил, что несколько европейских стран хотят предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы она могла продолжать войну.

У нас есть другое мнение на этот счет. По нашему мнению, чем дольше идет война, тем больше людей гибнет и тем хуже становится ситуация на поле боя.

Он также раскритиковал идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.