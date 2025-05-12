Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в ЕС, поскольку, по его мнению, это означало бы вступление в войну Евросоюза.
Главные тезисы
- Виктор Орбан лживо прогнозирует катастрофу для венгров при вступлении Украины в ЕС из-за вероятности войны и экономической нагрузки.
- Страны Центральной Европы были приняты в ЕС не из благотворительности, а взаимной выгоды, поэтому возможное членство Украины не должно рассматриваться как невыгодное дело.
Орбан цинично прогнозирует катастрофу для венгров при вступлении Украины в ЕС
Мы, как граничащая с Украиной страна, считаем, что если принять Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, которая находится в состоянии войны. И на это есть веские причины, — заявил Орбан, не уточнив, о каких причинах идет речь.
По его словам, членство Украины означало бы такую экономическую нагрузку, которую члены ЕС не выдержали бы.
При этом венгерский премьер вспомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС, заявив, что западноевропейским государствам якобы было выгодно принять своих восточных соседей.
Он также отметил, что несколько европейских стран хотят предоставить Украине дополнительную помощь, чтобы она могла продолжать войну.
У нас есть другое мнение на этот счет. По нашему мнению, чем дольше идет война, тем больше людей гибнет и тем хуже становится ситуация на поле боя.
Он также раскритиковал идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.
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