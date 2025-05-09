Шпионский скандал. У Орбана цинично обвинили оппозицию в связи со спецслужбами Украины

Венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии Тиса.

У Орбана цинично обвинили оппозицию в связи со спецслужбами Украины

Об этом говорится в заявлении правительства Виктора Орбана от 9 мая.

У Орбана говорят, что заявление о разоблачении разведывательной деятельности Венгрии в Украине — "это явный признак усиления координации между украинскими спецслужбами и венгерской оппозиционной партией "Тиса".

Венгерское правительство считает такую ​​позицию глубоко тревожным явлением. В новейшей истории страны не было прецедентов, когда внутренний политический актер работал в тандеме с разведывательными службами соседнего государства.

Они также назвали доказательством координации между Украиной и "Тисой" тот факт, что утверждения Киева о разоблачении венгерских шпионов были распространены оппозицией и "быстро переросли в полномасштабную международную кампанию по дискредитации". Поделиться

Правительство Венгрии дополнительно заявило, что его отказ поставлять Украине оружие "сделал страну мишенью, особенно накануне решений о возможном вступлении Украины в ЕС".

В такой ситуации сближение венгерской оппозиционной партии и украинских силовых структур не просто тревожно, а дестабилизационно.

9 мая Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье — в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде". Поделиться

Но через несколько часов Будапешт заявил, что депортирует двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.