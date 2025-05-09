Венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии Тиса.
Главные тезисы
- Венгерские власти обвинили украинские спецслужбы и оппозицию в сотрудничестве, после того как была разоблачена разведывательная сеть Венгрии на территории Украины.
- Указанное сотрудничество считается глубоко тревожным явлением, дестабилизирующим политическую обстановку в регионе.
У Орбана цинично обвинили оппозицию в связи со спецслужбами Украины
Об этом говорится в заявлении правительства Виктора Орбана от 9 мая.
У Орбана говорят, что заявление о разоблачении разведывательной деятельности Венгрии в Украине — "это явный признак усиления координации между украинскими спецслужбами и венгерской оппозиционной партией "Тиса".
Венгерское правительство считает такую позицию глубоко тревожным явлением. В новейшей истории страны не было прецедентов, когда внутренний политический актер работал в тандеме с разведывательными службами соседнего государства.
Правительство Венгрии дополнительно заявило, что его отказ поставлять Украине оружие "сделал страну мишенью, особенно накануне решений о возможном вступлении Украины в ЕС".
В такой ситуации сближение венгерской оппозиционной партии и украинских силовых структур не просто тревожно, а дестабилизационно.
9 мая Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье — в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".
Но через несколько часов Будапешт заявил, что депортирует двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
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