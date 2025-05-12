Вступ України до ЄС. Орбан брехливо прогнозує катастрофу для угорців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України в ЄС, оскільки, на його думку, це означало б вступ у війну Євросоюзу.

Орбан цинічно прогнозує катастрофу для угорців при вступі України до ЄС

Ми, як країна, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни. І на це є вагомі причини, — заявив Орбан, не уточнивши, про які причини йдеться.

За його словами, членство України означало б таке економічне навантаження, якого члени ЄС не витримали б.

При цьому угорський прем'єр пригадав досвід Центральної Європи при вступі в ЄС, за явивши, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до Європейського Союзу, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Однак із Україною ситуація інша. Це не вигідно. Поганий бізнес. Аграрна криза. Безробіття. Заборгованість. Падіння рівня життя. Поширити

Він також зазначив, що декілька європейських країн хочуть надати Україні додаткову допомогу, щоб вона могла продовжувати війну.

Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою.

Він також розкритикував ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від російських енергоносіїв.