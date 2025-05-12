Вступ України до ЄС. Орбан брехливо прогнозує катастрофу для угорців

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України в ЄС, оскільки, на його думку, це означало б вступ у війну Євросоюзу.
Головні тези:
- Віктор Орбан виступив проти прийняття України в ЄС, стверджуючи, що це може привести до конфліктів у Євросоюзі.
- Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що вступ України означатиме війну, економічне навантаження та негативні наслідки для угорців.
Орбан цинічно прогнозує катастрофу для угорців при вступі України до ЄС
Ми, як країна, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни. І на це є вагомі причини, — заявив Орбан, не уточнивши, про які причини йдеться.
За його словами, членство України означало б таке економічне навантаження, якого члени ЄС не витримали б.
При цьому угорський прем'єр пригадав досвід Центральної Європи при вступі в ЄС, за явивши, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.
Він також зазначив, що декілька європейських країн хочуть надати Україні додаткову допомогу, щоб вона могла продовжувати війну.
Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою.
Він також розкритикував ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від російських енергоносіїв.
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