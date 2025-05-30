Вступ України до ЄС. Кабмін затвердив переговорні позиції за двома кластерами
Категорія
Україна
Дата публікації

Вступ України до ЄС. Кабмін затвердив переговорні позиції за двома кластерами

Кабінет міністрів України
Шмигаль

Уряд затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 травня.

Головні тези:

  • Уряд України затвердив переговорні позиції за кластерами для вступу до ЄС.
  • Другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС, що є важливим для українського бізнесу та громадян.
  • Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці ЄС та захист континенту від російської загрози.

Україна крокує до ЄС: що відомо

Нещодавно Уряд схвалив переговорну позицію України щодо Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за кластером 2 «Внутрішній ринок» та Кластером 6 «Зовнішні відносини, — зазначив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян.

Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Глава Уряду наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.

Він також повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за Кластером 1.

Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до старту передвступних переговорів. Амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України 

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