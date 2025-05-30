Вступ України до ЄС. Кабмін затвердив переговорні позиції за двома кластерами

Уряд затвердив чергові переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 травня.
Головні тези:
- Уряд України затвердив переговорні позиції за кластерами для вступу до ЄС.
- Другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС, що є важливим для українського бізнесу та громадян.
- Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці ЄС та захист континенту від російської загрози.
Україна крокує до ЄС: що відомо
Денис Шмигаль підкреслив, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС — від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів, що є важливим для українського бізнесу та громадян.
Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.
Глава Уряду наголосив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в ЄС.
Він також повідомив, що Єврокомісія вже в червні планує відкрити переговори за Кластером 1.
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