Повітряний бій Росії проти України — сили ППО розкрили деталі

Протягом ночі російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на сході, півдні та півночі країни.
- Відбулося влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 11 локаціях.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Вказано, що нова атака ворога почалася ще о 23:30 2 червня.
За словами оборонців українського неба, основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.
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