Повітряний бій Росії проти України — сили ППО розкрили деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії проти України — сили ППО розкрили деталі

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
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Протягом ночі російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на сході, півдні та півночі країни.
  • Відбулося влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 11 локаціях.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Вказано, що нова атака ворога почалася ще о 23:30 2 червня.

За словами оборонців українського неба, основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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