Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что задумал Эрдоган

По мнению турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана, его страна превращается в один из главных центров мирной дипломатии. На этом фоне он выразил желание собрать на переговорах украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Эрдоган уверен, что сможет договориться о встрече главы трех стран.
- Его заявление последовало после второго раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле.
Эрдоган раскрыл свои планы
Президент Турции откровенно признался, что его самое большое желание: "собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре".
Кроме того, он настроен привлечь к этим переговорам президента США Дональда Трампа.
По его словам, еще раз была подтверждена принципиальная политика официальной Анкары — завершение войны РФ против Украины на основе справедливого мира.
По убеждению Эрдогана, данные, которые передали Киев и Москва, и которые его министр озвучил на пресс-конференции в Стамбуле, показывают, насколько важны эти встречи.
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