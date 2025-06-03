Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что задумал Эрдоган

По мнению турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана, его страна превращается в один из главных центров мирной дипломатии. На этом фоне он выразил желание собрать на переговорах украинского лидера Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Эрдоган раскрыл свои планы

Президент Турции откровенно признался, что его самое большое желание: "собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре".

Кроме того, он настроен привлечь к этим переговорам президента США Дональда Трампа.

Если они согласятся — я также поучаствую в этой встрече — и таким образом мы превратим Стамбул в центр мира. Первые шаги для этого мы предпримем после последней встречи. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

По его словам, еще раз была подтверждена принципиальная политика официальной Анкары — завершение войны РФ против Украины на основе справедливого мира.

Это была действительно выдающаяся встреча. В результате, хотя раньше уже были обмены тысячами пленных, на этот раз их количество превысило тысячу. Более того, произошло взаимное возвращение тел погибших с обеих сторон. Эти цифры действительно впечатляют. Поделиться

По убеждению Эрдогана, данные, которые передали Киев и Москва, и которые его министр озвучил на пресс-конференции в Стамбуле, показывают, насколько важны эти встречи.