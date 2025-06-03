Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що замислив Ердоган

На переконання турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, його країна перетворюється на один із головних центрів мирної дипломатії. На цьому тлі він висловив бажання зібрати разом на переговорах українського лідера Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Ердоган переконаний, що зможе домовитися про зустріч глава трьох країн.
- Його заява пролунала після другого раунду переговорів України та РФ у Стамбулі.
Ердоган розкрив свої плани
Президент Туреччини відверто зізнався, що його найбільше бажання: "зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі або Анкарі".
Окрім того, він налаштований залучити до цих переговорів президента США Дональда Трампа.
За його словами, вкотре була підтверджена принципова політика офіційної Анкари — завершення війни РФ проти України на основі справедливого миру.
На переконання Ердогана, дані, які передали Київ та Москва, і які його міністр озвучив на пресконференції в Стамбулі, показують, наскільки важливими є ці зустрічі.
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