Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що замислив Ердоган
Категорія
Політика
Дата публікації

Зустріч Зеленського, Путіна та Трампа — що замислив Ердоган

Ердоган розкрив свої плани
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Джерело:  TRT Haber

На переконання турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, його країна перетворюється на один із головних центрів мирної дипломатії. На цьому тлі він висловив бажання зібрати разом на переговорах українського лідера Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Ердоган переконаний, що зможе домовитися про зустріч глава трьох країн.
  • Його заява пролунала після другого раунду переговорів України та РФ у Стамбулі.

Ердоган розкрив свої плани

Президент Туреччини відверто зізнався, що його найбільше бажання: "зібрати Путіна та Зеленського разом у Стамбулі або Анкарі".

Окрім того, він налаштований залучити до цих переговорів президента США Дональда Трампа.

Якщо вони погодяться — я також візьму участь у цій зустрічі — і таким чином ми перетворимо Стамбул на центр миру. Перші кроки для цього ми зробимо після останньої зустрічі.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини

За його словами, вкотре була підтверджена принципова політика офіційної Анкари — завершення війни РФ проти України на основі справедливого миру.

Це була справді визначна зустріч. У результаті, хоча раніше вже були обміни тисячами полонених, цього разу їх кількість перевищила тисячу. Ба більше — відбулося взаємне повернення тіл загиблих з обох сторін. Ці цифри справді вражають.

На переконання Ердогана, дані, які передали Київ та Москва, і які його міністр озвучив на пресконференції в Стамбулі, показують, наскільки важливими є ці зустрічі.

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