Чехія кинула виклик Кремлю після оприлюднення "меморандуму" РФ

Шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський жорстко відреагував на так званий "меморандум" Росії з пропозиціями щодо припинення вогню у загарбницькій війни проти України.

Чехія попередила світ про головний план Кремля

Ліпавський звертає увагу на те, що наразі демократичний світ "став свідком ще одного з серії російських "мирних" планів".

Він такий самий, як і всі попередні, не даймо себе обдурити. Україна має підкоритися, Захід має піти у відставку. Цього хотіли нацисти в 1938 році, цього хоче Кремль з 2014 року. Ян Ліпавський Глава МЗС Чехії

Як зазначив чеський дипломат, час усвідомити, що російський диктатор Володимир Путін "не приносить нічого нового".

На цьому тлі він вкотре закликав не довіряти Кремлю.

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Про що йдеться у російському "меморандумі"

Загалом команда Путіна висунула дві умови для припинення вогню.

У першій йдеться про вихід воїнів ЗСУ з усіх українських територій, які РФ називає "своїми" — зокрема Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Що стосується другої пропозиції, то в ній мовиться про"заборону на передислокацію ЗСУ та інших воєнізованих формувань України", "припинення мобілізації і початок демобілізації", заборону на військову допомогу Україні та "виключення військової присутності третіх країн на території України".