Сокрушительные санкции Сената США против РФ. Что говорят в Палате представителей

Как сообщил журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, он и многие другие конгрессмены поддерживают законопроект о жестком усилении санкций против России, который подготовили в Сенате.
Главные тезисы
- Палата представителей Конгресса США также настроена наказать Россию еще более мощными санкциями.
- Сенатор Грэм стремится ввести новые санкции против России до саммита стран "Группы семи" в июне.
Какие шансы на принятие новых санкций против РФ
По словам Джонсона, он поддерживает усилия Конгресса по усилению санкционного давления на Россию.
Что важно понимать, поддержка со стороны Майка Джонсона в отношении законопроекта, наказывающего РФ за войну против Украины, появилась на фоне двухпартийных усилий в Сенате ввести масштабные санкции против России.
Как уже упоминалось ранее, речь идет о законопроекте, который представили сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами.
Американские чиновники лоббируют дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.
В настоящее время предполагается введение 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.
1 июня сенатор Линдси Грэм объявил, что настроен добиться новых санкций против России до саммита стран "Группы семи" в июне.
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