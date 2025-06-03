Сокрушительные санкции Сената США против РФ. Что говорят в Палате представителей

Как сообщил журналистам спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, он и многие другие конгрессмены поддерживают законопроект о жестком усилении санкций против России, который подготовили в Сенате.

Какие шансы на принятие новых санкций против РФ

По словам Джонсона, он поддерживает усилия Конгресса по усилению санкционного давления на Россию.

Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы сильнее санкционировали Россию. И я поддерживаю это, — объявил спикер. Поделиться

Что важно понимать, поддержка со стороны Майка Джонсона в отношении законопроекта, наказывающего РФ за войну против Украины, появилась на фоне двухпартийных усилий в Сенате ввести масштабные санкции против России.

Как уже упоминалось ранее, речь идет о законопроекте, который представили сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм вместе с 80 соавторами.

Американские чиновники лоббируют дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия.

В настоящее время предполагается введение 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.