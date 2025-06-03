Нищівні санкції Сенату США проти РФ. Що кажуть у Палати представників

Як повідомив журналістам речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, він та багато інших конгресменів підтримують законопроєкт про жорстке посилення санкцій проти Росії, який підготували в Сенаті.
Головні тези:
- Палата представників Конгресу США також налаштована покарати Росію ще потужнішими санкціями.
- Сенатор Грем прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн "Групи семи" у червні.
Які шанси на ухвалення нових санкції проти РФ
За словами Джонсона, він підтримує зусиллям Конгресу щодо посилення санкційного тиску на Росію.
Що важливо розуміти, підтримка з боку Майка Джонсона щодо законопроєкту, який карає РФ за війну проти України, з’являється на тлі двопартійних зусиль у Сенаті запровадити масштабні санкції проти Росії.
Як уже згадувалося раніше, йдеться про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами.
Американські посадовці лобіюють додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.
Наразі передбачається введення 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
1 червня сенатор Ліндсі Грем оголосив, що налаштований добитися нових санкцій проти Росії до саміту країн "Групи семи" у червні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-