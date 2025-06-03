Нищівні санкції Сенату США проти РФ. Що кажуть у Палати представників

Як повідомив журналістам речник Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, він та багато інших конгресменів підтримують законопроєкт про жорстке посилення санкцій проти Росії, який підготували в Сенаті.

Які шанси на ухвалення нових санкції проти РФ

За словами Джонсона, він підтримує зусиллям Конгресу щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми якнайсильніше санкціонували Росію. І я підтримую це, — оголосив речник. Поширити

Що важливо розуміти, підтримка з боку Майка Джонсона щодо законопроєкту, який карає РФ за війну проти України, з’являється на тлі двопартійних зусиль у Сенаті запровадити масштабні санкції проти Росії.

Як уже згадувалося раніше, йдеться про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами.

Американські посадовці лобіюють додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я.

Наразі передбачається введення 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.