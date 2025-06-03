Британія хоче відсудити в Абрамовича 3,2 млрд дол для України
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія хоче відсудити в Абрамовича 3,2 млрд дол для України

Британія готова боротися в суді за гроші для України
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Джерело:  Bloomberg

Уряд Великої Британії буде позиватися до російського олігарха Романа Абрамовича, щоб добитися передачі понад 2,3 млрд фунтів (3,2 млрд доларів), виручених від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні потреби України.

Головні тези:

  • Абрамович втрати “Челсі” через його зв'язки з російським диктатором Путіним.
  • Кошти від продажу клубу наразі заморожені на банківському рахунку у Великій Британії.

Британія готова боротися в суді за гроші для України

Що важливо розуміти, російський олігарх продав "Челсі" консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі ще 3 роки тому.

Це сталося після того, коли Абрамович потрапив під санкції Британії та Євросоюзу за його зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Протягом останніх років кошти від продажу “Челсі” були заморожені на банківському рахунку у Великій Британії.

За словами фахівців, вони не можуть бути переведені або використані без ліцензії Управління з виконання фінансових санкцій, підрозділу Казначейства Великої Британії.

Лише нещодавно стало відомо, що офіційний Лондон не зміг досягти такої угоди з Абрамовичем і тому вирішив позиватися до нього.

З заявою з цього приводу виступив глава МЗС Британії Девід Леммі, а також канцлер казначейства Рейчел Рівз.

Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії, — заявили вони.

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