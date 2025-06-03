Бывший президент РФ Дмитрий Медведев публично признался, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение скорой и полной победы России", а не справедливое завершение войны.

Медведев решил не скрывать правду

Действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ решил обратиться ко всем россиянам, которые "переживают и мечтают о возмездии"

Переживать надо — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно, — цинично заявил Дмитрий Медведев. Поделиться

На этом фоне он добавил, что российские захватчики активно продолжают наступление на территории Украины.

Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, — исчезнут; Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован. Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета Безопасности РФ

Как уже упоминалось ранее, второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ состоялся 2 мая в Стамбуле. Он длился более 2 часов.

В результате Киев и Москва смогли договориться о новых обменах отдельными категориями военных.

Кроме того, Украина передала Кремлю список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.