Бывший президент РФ Дмитрий Медведев публично признался, что целью "мирных переговоров" с Украиной в Стамбуле на самом деле является "обеспечение скорой и полной победы России", а не справедливое завершение войны.
Главные тезисы
- Российские захватчики продолжают наступление на территории Украины и не собираются останавливаться.
- Приспешник Путина снова пугает украинцев "возмездием" за сопротивление.
Медведев решил не скрывать правду
Действующий заместитель председателя Совета безопасности РФ решил обратиться ко всем россиянам, которые "переживают и мечтают о возмездии"
На этом фоне он добавил, что российские захватчики активно продолжают наступление на территории Украины.
Как уже упоминалось ранее, второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ состоялся 2 мая в Стамбуле. Он длился более 2 часов.
В результате Киев и Москва смогли договориться о новых обменах отдельными категориями военных.
Кроме того, Украина передала Кремлю список из нескольких сотен похищенных Россией украинских детей.
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