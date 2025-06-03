Медведєв розкрив справжню ціль Кремля на переговорах з Україною

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв публічно зізнався, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії", а не справедливе та швидке завершення війни.

Медведєв вирішив не приховувати правду

Чинний заступник голови Ради безпеки РФ вирішив звернутися до всіх росіян, які “переживають та мріють про відплату”

Переживати треба — це властивість нормальної людини. Відплата неминуча, — цинічно заявив Дмитро Медведєв. Поширити

На цьому тлі він також додав, що російські загарбники активно продовжують наступ на території України.

Все, що має вибухнути, неодмінно буде висаджено в повітря, а ті, хто повинен бути винищений, — зникнуть. Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного світу на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського Меморандуму, який учора було опубліковано. Дмитро Медведєв Заступник голови Ради Безпеки РФ

Як уже згадувалося раніше, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ відбувся 2 травня у Стамбулі. Він тривав понад 2 години.

У результаті Київ та Москва змогли домовитися про нові обміни окремих категорій військових.