Медведєв розкрив справжню ціль Кремля на переговорах з Україною
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Політика
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Медведєв розкрив справжню ціль Кремля на переговорах з Україною

Медведєв вирішив не приховувати правду
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Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв публічно зізнався, що метою "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії", а не справедливе та швидке завершення війни.

Головні тези:

  • Російські загарбники продовжують наступ на території України та не збираються зупинятися.
  • Поплічник Путіна знову лякає українців “відплатою” за спротив.

Медведєв вирішив не приховувати правду

Чинний заступник голови Ради безпеки РФ вирішив звернутися до всіх росіян, які “переживають та мріють про відплату”

Переживати треба — це властивість нормальної людини. Відплата неминуча, — цинічно заявив Дмитро Медведєв.

На цьому тлі він також додав, що російські загарбники активно продовжують наступ на території України.

Все, що має вибухнути, неодмінно буде висаджено в повітря, а ті, хто повинен бути винищений, — зникнуть. Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного світу на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського Меморандуму, який учора було опубліковано.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Заступник голови Ради Безпеки РФ

Як уже згадувалося раніше, другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ відбувся 2 травня у Стамбулі. Він тривав понад 2 години.

У результаті Київ та Москва змогли домовитися про нові обміни окремих категорій військових.

Окрім того, Україна передала Кремлю список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

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