Колишній спецпризначенець США та військовий оглядач Стів Балестрієрі оцінює масштабну спецоперацію СБУ проти російської авіації як справді історичну. Вся річ у тім, що вона призвела до втрати значної частини незамінного стратегічного авіапарку ворога.

Чому операція СБУ стала дійсно унікальною

Стів Балестрієрі звертає увагу на те, що Україна змогла знищити щонайменше 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 "Ведмідь".

Що важливо розуміти, йдеться про радянські літаки часів Холодної війни, які країна-агресорка досі активно використовує для запуску крилатих ракет, зокрема по мирних містах та селах України.

Росія втратила понад 40 літаків, знищених або пошкоджених, включаючи цінні стратегічні бомбардувальники різних типів, — заявив нещодавно військовий аналітик Олександр Коваленко. Поширити

Згідно з відкритими даними, до спецоперації СБУ Росія мала приблизно 55 Ту-95 у робочому стані. Після удару — вже ні.

Українські офіційні джерела вказують на те, що щонайменше десяток було пошкоджено, і частина з них не підлягає ремонту.

Головна проблема для країни-агресорки полягає в тому, що виробництво Ту-95 зупинили ще у 1991 році. Втрати — незамінні.