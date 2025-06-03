СБУ знищила щонайменше 5 російських Ту-95 — чому це надважливо

Колишній спецпризначенець США та військовий оглядач Стів Балестрієрі оцінює масштабну спецоперацію СБУ проти російської авіації як справді історичну. Вся річ у тім, що вона призвела до втрати значної частини незамінного стратегічного авіапарку ворога.
Головні тези:
- Виробництво Ту-95 зупинили 34 роки тому, тому їх неможливо замінити.
- Росія приховує та не визнає масштаби своїх втрат.
Чому операція СБУ стала дійсно унікальною
Стів Балестрієрі звертає увагу на те, що Україна змогла знищити щонайменше 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 "Ведмідь".
Що важливо розуміти, йдеться про радянські літаки часів Холодної війни, які країна-агресорка досі активно використовує для запуску крилатих ракет, зокрема по мирних містах та селах України.
Згідно з відкритими даними, до спецоперації СБУ Росія мала приблизно 55 Ту-95 у робочому стані. Після удару — вже ні.
Українські офіційні джерела вказують на те, що щонайменше десяток було пошкоджено, і частина з них не підлягає ремонту.
Головна проблема для країни-агресорки полягає в тому, що виробництво Ту-95 зупинили ще у 1991 році. Втрати — незамінні.
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