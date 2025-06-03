CБУ підірвала Кримський міст — перше відео
Категорія
Україна
Дата публікації

CБУ підірвала Кримський міст — перше відео

СБУ
Нова атака СБУ на Кримський міст - перші подробиці
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Уночі 3 червня Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою.

Головні тези:

  • Операція тривала кілька місяців, агенти таємно замінували опори мосту.
  • Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював оперативні заходи та планування.

Нова атака СБУ на Кримський міст — перші подробиці

За словами пердставників спецслужби, операція тривала кілька місяців.

Агенти СБУ таємно замінували опори цього незаконного об’єкта.

І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Що важливо розуміти, голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ.

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

Малюк нагадав, що Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь.

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