CБУ підірвала Кримський міст — перше відео

Уночі 3 червня Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою.
Головні тези:
- Операція тривала кілька місяців, агенти таємно замінували опори мосту.
- Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював оперативні заходи та планування.
Нова атака СБУ на Кримський міст — перші подробиці
За словами пердставників спецслужби, операція тривала кілька місяців.
Агенти СБУ таємно замінували опори цього незаконного об’єкта.
Що важливо розуміти, голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
Малюк нагадав, що Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь.
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