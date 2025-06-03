У Путина впервые отреагировали на спецоперацию СБУ

Команда российского диктатора Владимира Путина в конце концов прокомментировала украинскую операцию "Паутина" — масштабную атаку дронов на российскую авиацию. С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Первый комментарий Кремля по спецоперации "Паутина"

Дмитрий Песков уверяет, что российский диктатор Владимир Путин получал информацию о масштабной атаке Украины на Россию 1 июня "в режиме онлайн".

Несмотря на это, представитель Кремля для конкретных заявлений об атаке предложил дождаться итогов следствия.

Продолжается следствие, начатое Следственным комитетом РФ. И было также заявление Министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Что важно понимать, спецоперация "Паутина" — масштабная и историческая атака дронов СБУ на российские авиабазы 1 июня 2025 года.

Благодаря ей удалось уничтожить и повредить по меньшей мере 41 стратегический самолет, включая Ту-95, Ту-160 и А-50.

Следует также отметить, что это одна из самых успешных воздушных операций Украины, которая продемонстрировала уязвимость России в глубоком тылу и снизила способность наносить ракетные удары.