У Путина впервые отреагировали на спецоперацию СБУ

Команда российского диктатора Владимира Путина в конце концов прокомментировала украинскую операцию "Паутина" — масштабную атаку дронов на российскую авиацию. С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Кремль утверждает, что пока ожидает результатов следствия.
- Операция "Паутина" привела к уничтожению и повреждению 41 стратегического самолета РФ.
Первый комментарий Кремля по спецоперации "Паутина"
Дмитрий Песков уверяет, что российский диктатор Владимир Путин получал информацию о масштабной атаке Украины на Россию 1 июня "в режиме онлайн".
Несмотря на это, представитель Кремля для конкретных заявлений об атаке предложил дождаться итогов следствия.
Что важно понимать, спецоперация "Паутина" — масштабная и историческая атака дронов СБУ на российские авиабазы 1 июня 2025 года.
Благодаря ей удалось уничтожить и повредить по меньшей мере 41 стратегический самолет, включая Ту-95, Ту-160 и А-50.
Следует также отметить, что это одна из самых успешных воздушных операций Украины, которая продемонстрировала уязвимость России в глубоком тылу и снизила способность наносить ракетные удары.
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