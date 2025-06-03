У Путіна вперше відреагували на спецоперацію СБУ

Команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт прокоментувала українську операцію "Павутина" - масштабну атаку дронів на російську авіацію. З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перший коментар Кремля щодо спецоперації “Павутина”

Дмитро Пєсков запевняє, що російський диктатор Володимир Путін отримував інформацію про масштабну атаку України на Росію 1 червня "в режимі онлайн".

Попри це, речник Кремля для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.

Триває слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І була також заява Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони Дмитро Пєсков Речник Кремля

Що важливо розуміти, спецоперація "Павутина" — масштабна та історична атака дронів СБУ на російські авіабази 1 червня 2025 року.

Завдяки їй вдалося знищити та пошкодити щонайменше 41 стратегічний літак, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50.

Варто також зазначити, що це одна з найуспішніших повітряних операцій України, яка продемонструвала вразливість Росії в глибокому тилу і знизила її здатність наносити ракетні удари.