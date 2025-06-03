У Путіна вперше відреагували на спецоперацію СБУ
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У Путіна вперше відреагували на спецоперацію СБУ

Перший коментар Кремля щодо спецоперації “Павутина”
Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт прокоментувала українську операцію "Павутина" - масштабну атаку дронів на російську авіацію. З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • Кремль стверджує, що поки чекає результатів слідства.
  • Операція “Павутина” призвела до знищення та пошкодження 41 стратегічного літака РФ.

Перший коментар Кремля щодо спецоперації “Павутина”

Дмитро Пєсков запевняє, що російський диктатор Володимир Путін отримував інформацію про масштабну атаку України на Росію 1 червня "в режимі онлайн".

Попри це, речник Кремля для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.

Триває слідство, яке розпочав Слідчий комітет РФ. І була також заява Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Що важливо розуміти, спецоперація "Павутина" — масштабна та історична атака дронів СБУ на російські авіабази 1 червня 2025 року.

Завдяки їй вдалося знищити та пошкодити щонайменше 41 стратегічний літак, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50.

Варто також зазначити, що це одна з найуспішніших повітряних операцій України, яка продемонструвала вразливість Росії в глибокому тилу і знизила її здатність наносити ракетні удари.

Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки, — наголосив глава СБУ Василь Малюк.

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