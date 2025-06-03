У Путіна вперше відреагували на спецоперацію СБУ

Команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт прокоментувала українську операцію "Павутина" - масштабну атаку дронів на російську авіацію. З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Кремль стверджує, що поки чекає результатів слідства.
- Операція “Павутина” призвела до знищення та пошкодження 41 стратегічного літака РФ.
Перший коментар Кремля щодо спецоперації “Павутина”
Дмитро Пєсков запевняє, що російський диктатор Володимир Путін отримував інформацію про масштабну атаку України на Росію 1 червня "в режимі онлайн".
Попри це, речник Кремля для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.
Що важливо розуміти, спецоперація "Павутина" — масштабна та історична атака дронів СБУ на російські авіабази 1 червня 2025 року.
Завдяки їй вдалося знищити та пошкодити щонайменше 41 стратегічний літак, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50.
Варто також зазначити, що це одна з найуспішніших повітряних операцій України, яка продемонструвала вразливість Росії в глибокому тилу і знизила її здатність наносити ракетні удари.
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