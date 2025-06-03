Це лише початок. Що приховує СБУ про спецоперацію "Павутина"

Видання Business Insider поспілкувалося з фахівцями щодо масштабної атаки СБУ на Росію, яка відбулася 1 червня на території РФ. Більшість з них схиляються до думки, що світ побачить ще не одну таку успішну операцію у виконанні України.

Спецоперація “Павутина” ще не завершена?

З прогнозом з цього приводу виступив Карл Розанде — співзасновник Nordic Air Defence.

На його переконання, атака СБУ, яка відбулася 1 червня — це лише початок.

Дрони можуть залишатися "сплячими" на ворожій території та бути активованими в найвразливіший момент, — наголосив він. Поширити

До ідентичної думки схиляється й Паттон Роджерс — директор Інституту технологічної політики Корнелла.

Він звертає увагу на те, що СБУ досі не розповіла, як саме провезла дрони на територію РФ.

Що важливо розуміти, це вказує на уразливість російської логістики.

Питання в тому, скільки ще таких "павутинок" там чекає свого часу, — додає Роджерс. Поширити

Окрім того, наголошується, що нова операція зосереджена на мінімізації шляху до цілі. Дрони фактично запускалися вже безпосередньо з території Росії, в обхід С-300 і С-400.

Джастін Бронк із Королівського інституту оборонних досліджень публічно похвалив СБУ та всіх причетних: