Це лише початок. Що приховує СБУ про спецоперацію "Павутина"
Категорія
Україна
Дата публікації

Це лише початок. Що приховує СБУ про спецоперацію "Павутина"

Спецоперація “Павутина” досі триває?
Джерело:  Business Insider

Видання Business Insider поспілкувалося з фахівцями щодо масштабної атаки СБУ на Росію, яка відбулася 1 червня на території РФ. Більшість з них схиляються до думки, що світ побачить ще не одну таку успішну операцію у виконанні України.

Головні тези:

  • Українські дрони, розміщені на ворожій території, можуть бути активовані в будь-який момент.
  • Експерти вказують на вразливість російської логістики на тлі останніх подій.

Спецоперація “Павутина” ще не завершена?

З прогнозом з цього приводу виступив Карл Розанде — співзасновник Nordic Air Defence.

На його переконання, атака СБУ, яка відбулася 1 червня — це лише початок.

Дрони можуть залишатися "сплячими" на ворожій території та бути активованими в найвразливіший момент, — наголосив він.

До ідентичної думки схиляється й Паттон Роджерс — директор Інституту технологічної політики Корнелла.

Він звертає увагу на те, що СБУ досі не розповіла, як саме провезла дрони на територію РФ.

Що важливо розуміти, це вказує на уразливість російської логістики.

Питання в тому, скільки ще таких "павутинок" там чекає свого часу, — додає Роджерс.

Окрім того, наголошується, що нова операція зосереджена на мінімізації шляху до цілі. Дрони фактично запускалися вже безпосередньо з території Росії, в обхід С-300 і С-400.

Джастін Бронк із Королівського інституту оборонних досліджень публічно похвалив СБУ та всіх причетних:

Це приголомшливий успіх для українських спецслужб.

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