Это только начало. Что скрывает СБУ о спецоперации "Паутина"

Издание Business Insider пообщалось со специалистами относительно масштабной атаки СБУ на Россию, которая произошла 1 июня на территории РФ. Большинство из них склоняются к мнению, что мир увидит еще не одну столь успешную операцию в исполнении Украины.

Спецоперация "Паутина" еще не завершена?

С прогнозом по этому поводу выступил Карл Розанде — соучредитель Nordic Air Defence.

По его убеждению, состоявшаяся 1 июня атака СБУ — это только начало.

Дроны могут оставаться "спящими" на вражеской территории и быть активированы в самый уязвимый момент, — подчеркнул он. Поделиться

К идентичному мнению склоняется и Паттон Роджерс — директор Института технологической политики Корнелла.

Он обращает внимание на то, что СБУ до сих пор не рассказала, как именно провезла дроны на территорию РФ.

Что важно понимать, это указывает на уязвимость российской логистики.

Вопрос в том, сколько еще таких "паутинок" там ждет своего времени, — добавляет Роджерс. Поделиться

Кроме того, указано, что новая операция сосредоточена на минимизации пути к цели.

Дроны фактически запускались уже непосредственно с территории России, в обход С-300 и С-400.

Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований публично похвалил СБУ и всех причастных: