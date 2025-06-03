Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что решил Кремль

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что официальная Москва пока не соглашается на трехсторонние переговоры российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Москва блокирует встречу Зеленского, Путина и Трампа

Представитель российского диктатора отреагировал на заявление команды Дональда Трампа относительно открытости к такому формату переговоров.

Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время этого не произойдет, потому что, мол, условия Кремля никто не выполнил.

Потому что президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены Дмитрий Песков Спикер Кремля

С заявлением по этому поводу также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последний дал понять, что сделает все возможное для организации встречи Зеленского и Путина.

Кроме того, он настроен привлечь к переговорам Дональда Трампа: