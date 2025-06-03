Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что решил Кремль
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Политика
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Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что решил Кремль

Москва блокирует встречу Зеленского, Путина и Трампа
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что официальная Москва пока не соглашается на трехсторонние переговоры российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Кремль жалуется, что никто не спешит выполнять новые требования Путина.
  • Президент Турции Эрдоган заявил, что готов организовать встречу в своей стране.

Москва блокирует встречу Зеленского, Путина и Трампа

Представитель российского диктатора отреагировал на заявление команды Дональда Трампа относительно открытости к такому формату переговоров.

Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время этого не произойдет, потому что, мол, условия Кремля никто не выполнил.

Потому что президент Путин неоднократно подчёркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчёркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договорённостей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

С заявлением по этому поводу также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последний дал понять, что сделает все возможное для организации встречи Зеленского и Путина.

Кроме того, он настроен привлечь к переговорам Дональда Трампа:

Если они согласятся, я также приму участие в этой встрече, и таким образом мы превратим Стамбул в центр мира. Первые шаги для этого мы сделаем после последней встречи (второго раунда переговоров Украины и РФ — ред.), — заявил Эрдоган.

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