Встреча Зеленского, Путина и Трампа — что решил Кремль

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал понять, что официальная Москва пока не соглашается на трехсторонние переговоры российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Кремль жалуется, что никто не спешит выполнять новые требования Путина.
- Президент Турции Эрдоган заявил, что готов организовать встречу в своей стране.
Москва блокирует встречу Зеленского, Путина и Трампа
Представитель российского диктатора отреагировал на заявление команды Дональда Трампа относительно открытости к такому формату переговоров.
Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время этого не произойдет, потому что, мол, условия Кремля никто не выполнил.
С заявлением по этому поводу также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Последний дал понять, что сделает все возможное для организации встречи Зеленского и Путина.
Кроме того, он настроен привлечь к переговорам Дональда Трампа:
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