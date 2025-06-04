Отставка Драпатого. Что решил Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Отставка Драпатого. Что решил Зеленский

Что известно о решении Зеленского
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Источник:  online.ua

1 июня командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый официально объявил, что подал рапорт об отставке. Однако поздно вечером 3 июня стало известно, что президент Владимир Зеленский решил оставить генерал-майора в армии – его назначили на новую должность.

Главные тезисы

  • Генерал-майор объяснил причины своего решения президенту, после чего получил поддержку и новые задачи от Зеленского.
  • Михаил Драпатый возглавит Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Что известно о решении Зеленского

По словам Драпатого, у него была продолжительная беседа с украинским лидером.

Во время нее генерал-майор доложил все, что известно о трагедии на полигоне.

Речь идет о ракетном ударе России по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Тогда погибли 12 солдат и более 60 были ранены.

Драпатый объяснил Зеленскому каждый шаг — кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать.

Объяснил главе государства причины своего решения. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия.

Николай Драпатый

Николай Драпатый

Командующий Сухопутными войсками Украины

По его словам, одна из важных задач сейчас — менять культуру отношения командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.

Получил от президента задание. Я остаюсь в строю.

Впоследствии стало известно, что он возглавит Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

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