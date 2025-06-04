Отставка Драпатого. Что решил Зеленский

1 июня командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый официально объявил, что подал рапорт об отставке. Однако поздно вечером 3 июня стало известно, что президент Владимир Зеленский решил оставить генерал-майора в армии – его назначили на новую должность.
Главные тезисы
- Генерал-майор объяснил причины своего решения президенту, после чего получил поддержку и новые задачи от Зеленского.
- Михаил Драпатый возглавит Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.
Что известно о решении Зеленского
По словам Драпатого, у него была продолжительная беседа с украинским лидером.
Во время нее генерал-майор доложил все, что известно о трагедии на полигоне.
Речь идет о ракетном ударе России по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Тогда погибли 12 солдат и более 60 были ранены.
Драпатый объяснил Зеленскому каждый шаг — кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать.
По его словам, одна из важных задач сейчас — менять культуру отношения командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.
Впоследствии стало известно, что он возглавит Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-