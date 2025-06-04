Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 июня 2025 года
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За прошедшие сутки существенно выросли потери российских оккупантов на поле боя. Так, армия РФ потеряла 1020 солдат, 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем и 123 единицы автомобильной техники.

Главные тезисы

  • Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и 101 управляемую бомбу.
  • Также россияне совершили 6111 обстрелов, а для атак использовали 3669 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 4 июня 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 991 820 (+1 020) человек,

  • танков - 10884 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин - 22 678 (+7) ед,

  • артиллерийских систем - 28 711 (+88) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 924 (+176),

  • автомобильной техники и автоцистерн - 50730 (+123) ед,

  • специальной техники - 3907 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что важно понимать, начался уже 1197 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Также указано, что 3 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский состав боеприпасов.

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