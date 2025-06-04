Что происходит на фронте — отчет Генштаба ВСУ

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 04.06.25 ориентировочно составили:

Что важно понимать, начался уже 1197 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

За прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Также указано, что 3 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, восемь артиллерийских средств, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также один вражеский состав боеприпасов.