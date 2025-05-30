Кибервойна против Украины. Российские хакеры выбрали новое направление атак

Российские хакеры массированно собирают разведданные об Украине

Об этом говорится в отчете «Война и кибер: три года борьбы и уроки по глобальной безопасности», который подготовили специалисты Госспецсвязи совместно с аналитическим центром ICE Task Force.

В Госспецсвязи подчеркнули, что кибервойна против Украины постоянно развивается, требуя от украинских специалистов непрерывного усовершенствования методов защиты и активного противодействия.

В 2024 году фокус сместился на объекты, связанные с военными операциями и поставщиками услуг, которые поддерживают военные усилия. вредоносного ПО.

Отмечается, что сегодня враг все чаще использует атаки на цепи поставок, компрометируя поставщиков и разработчиков специализированного программного обеспечения, чтобы незаметно получить доступ к критическим системам.

Фишинговые кампании стали еще более изощренными, а для сокрытия своего местоположения хакеры используют сложные цепочки SSH-тоннелей через TOR. Наиболее активной группировкой РФ, за которой наблюдает CERT-UA в 2022-2024 годах, является UAC-0002 (Sandworm), принадлежащий к ГШ ВС РФ (ГРУ) и активно действующий в энергетическом и телекоммуникационном секторах; Группировка UAC-0010 (Gamaredon, Primitive Bear), связанная с Центром 18 ФСБ, наиболее активна — 829 зафиксированных инцидентов за три года. Поделиться

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские хакеры сосредотачивались на деструктивных операциях, пытаясь парализовать критическую инфраструктуру Украины, похитить данные и посеять панику. Тогда основными целями являлись энергетический и телекоммуникационный секторы, а также государственные учреждения. Были зафиксированы такие вредоносные программы, как WhisperGate, HermeticWiper, Industroyer2.

Однако, благодаря быстрому реагированию украинских специалистов, значительных сбоев в оказании критических услуг удалось избежать. группировка. Особое внимание уделялось атакам на мессенджеры, популярные среди военных, с целью сбора критических данных.

Также сообщается, что увеличилось количество финансово мотивированных кибератак.