Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається на фронті — звіт Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби суттєво зросли втрати російських окупантів на полі бою. Так, армія РФ втратила 1020 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем та 123 одиниці автомобільної техніки.

Головні тези:

  • Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу.
  • Також росіяни здійснили 6111 обстрілів, а для атак використали 3669 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 4 червня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 04.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 991 820 (+1 020) осіб,

  • танків — 10884 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 22 678 (+7) од,

  • артилерійських систем — 28 711 (+88) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 38 924 (+176),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50730 (+123) од,

  • спеціальної техніки — 3907 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що важливо розуміти, почався уже 1197 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Також вказано, що 3 червня авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами, вісім артилерійських засобів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, а також один ворожий склад боєприпасів.

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