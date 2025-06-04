Відставка Драпатого. Що вирішив Зеленський

1 червня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий офіційно оголосив, що подав рапорт про відставку. Однак пізно ввечері 3 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив залишити генерал-майора у війську — його призначили на нову посаду.
Головні тези:
- Генерал-майор пояснив президентові причини свого рішення, після чого отримав підтримку та нові завдання від Зеленського.
- Михайло Драпатий очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.
Що відомо про рішення Зеленського
За словами Драпатого, у нього була тривала бесіда з українським лідером.
Під час неї генерал-майор доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні.
Йдеться про ракетний удар Росії по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді загинуло 12 солдатів і понад 60 були поранені.
Драпатий пояснив Зеленському кожний крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.
За його словами, одне з важливих завдань наразі змінювати культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.
Згодом стало відомо, що він очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.
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