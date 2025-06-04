Відставка Драпатого. Що вирішив Зеленський

1 червня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий офіційно оголосив, що подав рапорт про відставку. Однак пізно ввечері 3 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив залишити генерал-майора у війську — його призначили на нову посаду.

Що відомо про рішення Зеленського

За словами Драпатого, у нього була тривала бесіда з українським лідером.

Під час неї генерал-майор доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні.

Йдеться про ракетний удар Росії по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді загинуло 12 солдатів і понад 60 були поранені.

Драпатий пояснив Зеленському кожний крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти.

Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія. Микола Драпатий Командувач Сухопутних військ України

За його словами, одне з важливих завдань наразі змінювати культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше. Слава Україні! — наголосив Драпатий. Поширити

Згодом стало відомо, що він очолить Командування об'єднаних сил Збройних Сил України.