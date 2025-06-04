Британия в 10 раз увеличит поставки дронов для Украины

В этом году официальный Лондон инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (472 млн долл.), чтобы нарастить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году — то есть фактически в десять раз.
Главные тезисы
- Британская власть планирует привлекать малые и средние предприятия для поставок беспилотников в Украину.
- Министр обороны Британии объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку ВСУ в рамках программы Interflex.
Что известно о новом плане Британии
Официальный Лондон публично объявил о своей новой амбициозной цели — 100 тысяч дронов для Украины в 2025 году.
Что важно понимать, рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов.
Британская власть в очередной раз обратила внимание на то, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях.
Учитывая все достижения ВСУ, официальный Лондон решил удвоить инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.
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