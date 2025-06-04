В этом году официальный Лондон инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (472 млн долл.), чтобы нарастить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году — то есть фактически в десять раз.

Что известно о новом плане Британии

Официальный Лондон публично объявил о своей новой амбициозной цели — 100 тысяч дронов для Украины в 2025 году.

Что важно понимать, рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов.

Британская власть в очередной раз обратила внимание на то, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях.

Учитывая все достижения ВСУ, официальный Лондон решил удвоить инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.