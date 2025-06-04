Британия в 10 раз увеличит поставки дронов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Британия в 10 раз увеличит поставки дронов для Украины

Что известно о новом плане Британии
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Источник:  online.ua

В этом году официальный Лондон инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (472 млн долл.), чтобы нарастить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году — то есть фактически в десять раз.

Главные тезисы

  • Британская власть планирует привлекать малые и средние предприятия для поставок беспилотников в Украину.
  • Министр обороны Британии объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку ВСУ в рамках программы Interflex.

Что известно о новом плане Британии

Официальный Лондон публично объявил о своей новой амбициозной цели — 100 тысяч дронов для Украины в 2025 году.

Что важно понимать, рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов.

Британская власть в очередной раз обратила внимание на то, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях.

Учитывая все достижения ВСУ, официальный Лондон решил удвоить инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") министр обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины в рамках программы Interflex, говорится в заявлении британского Министерства обороны.

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