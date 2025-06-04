Спецоперация СБУ "Паутина" — команда Трампа впервые отреагировала

Посланник президента США по Украине Кит Келлог утверждает, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с Россией. Несмотря на это, он признал смелость СБУ и ее действий.
Главные тезисы
- Белый дом обеспокоен повышением "уровня рисков" в войне.
- Келлог отметил, что Украина готова бороться еще долго.
У Трампа прокомментировали спецоперацию СБУ
По словам Кита Келлога, 1 июня Украина продемонстрировала, что ее силы могут поражать цели вглубине российской территории.
Несмотря на это, посланник Трампа опасается, что такие атаки могут повысить риск эскалации.
По его убеждению, эта спецоперация указывает на то, что Украина не собирается сдаваться.
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