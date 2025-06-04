Спецоперация СБУ "Паутина" — команда Трампа впервые отреагировала

Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска растет, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона… Это очень смелая атака. Но когда вы это делаете, совершенно понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы стараемся избежать.