Спецоперация СБУ "Паутина" — команда Трампа впервые отреагировала
Категория
Политика
Дата публикации

Спецоперация СБУ "Паутина" — команда Трампа впервые отреагировала

У Трампа прокомментировали спецоперацию СБУ
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Посланник президента США по Украине Кит Келлог утверждает, что спецоперацией "Паутина" Украина повысила уровень рисков в войне с Россией. Несмотря на это, он признал смелость СБУ и ее действий.

Главные тезисы

  • Белый дом обеспокоен повышением "уровня рисков" в войне.
  • Келлог отметил, что Украина готова бороться еще долго.

У Трампа прокомментировали спецоперацию СБУ

По словам Кита Келлога, 1 июня Украина продемонстрировала, что ее силы могут поражать цели вглубине российской территории.

Он также предположил, что главная миссия этих ударов не столько в уничтожении самолетов, сколько в психологическом влиянии на армию РФ и Кремль.

Несмотря на это, посланник Трампа опасается, что такие атаки могут повысить риск эскалации.

Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска растет, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона… Это очень смелая атака. Но когда вы это делаете, совершенно понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы стараемся избежать.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпредставитель президента США

По его убеждению, эта спецоперация указывает на то, что Украина не собирается сдаваться.

Украина, в сущности, говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И они могут повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, неприемлемы, — цинично добавил Келлог.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина впервые отреагировали на спецоперацию СБУ
Первый комментарий Кремля по спецоперации "Паутина"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО раскрыли первые подробности воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 4 июня - что известно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия в 10 раз увеличит поставки дронов для Украины
Что известно о новом плане Британии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?