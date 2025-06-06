Трое спасателей ГСЧС погибли в Киеве в результате атаки РФ

Утром 6 июня министр внутренних дел Игорь Клименко официально подтвердил, что в столице Украины во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли три спасателя ГСЧС.
Главные тезисы
- 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.
- Всего в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.
Спасатели ГСЧС погибли, спасая жизнь гражданских
Что важно понимать, в течение ночи ракеты и российские дроны целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.
Как отметил Игорь Клименко, на каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы — ГСЧС и полиция.
Кроме того, известно, что 5 спасателей пострадали во время тушения пожара в Тернопольской области.
Глава МВД подчеркнул, что всем оказывается медицинская помощь.
Согласно последним данным, всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.
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