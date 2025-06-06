Трое спасателей ГСЧС погибли в Киеве в результате атаки РФ

Утром 6 июня министр внутренних дел Игорь Клименко официально подтвердил, что в столице Украины во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли три спасателя ГСЧС.

Спасатели ГСЧС погибли, спасая жизнь гражданских

Что важно понимать, в течение ночи ракеты и российские дроны целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.

Как отметил Игорь Клименко, на каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы — ГСЧС и полиция.

К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь. Игорь Клименко Глава МВД

Кроме того, известно, что 5 спасателей пострадали во время тушения пожара в Тернопольской области.

Глава МВД подчеркнул, что всем оказывается медицинская помощь.

Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрое выздоровление раненым, — добавил министр. Поделиться

Согласно последним данным, всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.