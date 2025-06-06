Трое спасателей ГСЧС погибли в Киеве в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Трое спасателей ГСЧС погибли в Киеве в результате атаки РФ

МВД Украины
Спасатели ГСЧС погибли, спасая жизнь гражданских
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Утром 6 июня министр внутренних дел Игорь Клименко официально подтвердил, что в столице Украины во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли три спасателя ГСЧС.

Главные тезисы

  • 5 спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.
  • Всего в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.

Спасатели ГСЧС погибли, спасая жизнь гражданских

Что важно понимать, в течение ночи ракеты и российские дроны целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.

Как отметил Игорь Клименко, на каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы — ГСЧС и полиция.

К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли три спасателя ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизнь.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД

Кроме того, известно, что 5 спасателей пострадали во время тушения пожара в Тернопольской области.

Глава МВД подчеркнул, что всем оказывается медицинская помощь.

Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрое выздоровление раненым, — добавил министр.

Согласно последним данным, всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 — ранены.

Цена нашего сопротивления — жизнь. Но и сила — в держащих страну людях.

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