Мощная "бавовна" накрыла нефтебазу в Энгельсе — видео

6 июня украинские воины успешно атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области России — после этого начался масштабный пожар. Что важно понимать, указанный объект страна-агрессорка использует для заправки стратегической авиации, совершающей ракетные удары по территории Украины.
Главные тезисы
- Минобороны РФ заявляет о якобы уничтожении 174 украинских дронов.
- Кроме того, утверждается, что над акваторией Черного моря сбиты 3 украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
"Бавовна" в Энгельсе — первые подробности
Как утверждают российские оппозиционные СМИ, атака была совершена ударными дронами.
После этого вспыхнул пожар на промышленном объекте, который находится в городе Энгельс, где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков.
Следует обратить внимание на то, что эти самолеты регулярно используются Россией для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.
Несколько месяцев назад эту нефтебазу уже атаковали украинские дроны.
Ставленик Кремля в Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара, однако не уточнил, что горит.
Минобороны РФ утверждает, что их силы ПВО уничтожили 174 украинских дрона в течение ночи.
Дроны сбивали над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и над оккупированным Крымом.
Также над акваторией Черного моря якобы уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».
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