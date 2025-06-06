Мощная "бавовна" накрыла нефтебазу в Энгельсе — видео

6 июня украинские воины успешно атаковали нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области России — после этого начался масштабный пожар. Что важно понимать, указанный объект страна-агрессорка использует для заправки стратегической авиации, совершающей ракетные удары по территории Украины.

"Бавовна" в Энгельсе — первые подробности

Как утверждают российские оппозиционные СМИ, атака была совершена ударными дронами.

После этого вспыхнул пожар на промышленном объекте, который находится в городе Энгельс, где хранится топливо для стратегических бомбардировщиков.

Следует обратить внимание на то, что эти самолеты регулярно используются Россией для обстрелов украинских городов крылатыми ракетами.

Несколько месяцев назад эту нефтебазу уже атаковали украинские дроны.

Несмотря на то, что российские власти не уточняют характер поврежденного объекта, в соцсетях появляются многочисленные видео, на которых отчетливо виден масштабный пожар на нефтебазе. Пользователи публикуют кадры с огнем и столбами дыма. Поделиться

Ставленик Кремля в Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт пожара, однако не уточнил, что горит.

Минобороны РФ утверждает, что их силы ПВО уничтожили 174 украинских дрона в течение ночи.

Дроны сбивали над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и над оккупированным Крымом.