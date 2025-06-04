Спецоперация "Паутина". СБУ показала видео поражения самолетов стратегической авиации РФ

СБУ показала уникальные кадры спецоперации «Паутина», в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ,
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины обнародовала результаты спецоперации "Паутина", где было поражено 41 российский военный самолет.
- Уникальные кадры показывают удары fpv-дронов по вражеским аэродромам, где базировалась стратегическая авиация РФ.
- Применение современных технологий управления БпЛА, включая искусственный интеллект и ручное вмешательство оператора, позволило успешно провести спецоперацию.
Спецоперация СБУ "Паутина": как это было
Служба безопасности Украины обнародовала часть ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ.
По результатам спецоперации «Паутина», ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.
Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.
В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов — "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.
В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.
Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 млрд долл. США.
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