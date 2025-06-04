Спецоперация "Паутина". СБУ показала видео поражения самолетов стратегической авиации РФ
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Проиcшествия
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Спецоперация "Паутина". СБУ показала видео поражения самолетов стратегической авиации РФ

СБУ
самолеты
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СБУ показала уникальные кадры спецоперации «Паутина», в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ,

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины обнародовала результаты спецоперации "Паутина", где было поражено 41 российский военный самолет.
  • Уникальные кадры показывают удары fpv-дронов по вражеским аэродромам, где базировалась стратегическая авиация РФ.
  • Применение современных технологий управления БпЛА, включая искусственный интеллект и ручное вмешательство оператора, позволило успешно провести спецоперацию.

Спецоперация СБУ "Паутина": как это было

Служба безопасности Украины обнародовала часть ярких видео поражений самолетов стратегической авиации РФ.

По результатам спецоперации «Паутина», ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Председатель СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: «Оленья», «Иваново», Дягилево» и «Белая». Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов — "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

В ходе операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. После приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 млрд долл. США.

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