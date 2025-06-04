Спецоперация "Паутина". Как ее оценили в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые отреагировал на операцию "Паутина", в результате которой Служба безопасности Украины смогла успешно поразить 41 самолет стратегической авиации России.
Главные тезисы
- Марк Рютте подчеркнул, что у Украины было абсолютное право на проведение такой операции.
- Ее главная цель – защита жизней мирных украинцев, которые страдают от российских атак.
Как в НАТО комментируют "Паутину"
Марк Рютте фактически дал понять, что он поддерживает действия Украины, ведь они были осуществлены исключительно для самозащиты.
Генсек Альянса напомнил миру о том, что страна-агрессорка РФ использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам и селам.
Несмотря на сдержанное одобрение, генсек Альянса не захотел подробно комментировать украинскую операцию и оценивать, как она может повлиять на ход развязанной РФ войны.
По его убеждению, "это не всегда полезно".
Что важно понимать, спецоперация СБУ была действительно беспрецедентной и уникальной, поскольку удалось успешно поразить сразу 4 военных аэродрома в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.
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