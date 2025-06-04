Атака СБУ на Крымский мост — появилась реакция Кремля

Ночью 3 июня Служба безопасности Украины реализовала новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Более того, в тот же день после обеда Украина совершила повторную атаку на незаконный объект. И только 4 июня команда российского диктатора Владимира Путина отреагировала на последние события.