Атака СБУ на Крымский мост — появилась реакция Кремля

Ночью 3 июня Служба безопасности Украины реализовала новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Более того, в тот же день после обеда Украина совершила повторную атаку на незаконный объект. И только 4 июня команда российского диктатора Владимира Путина отреагировала на последние события.
Главные тезисы
- Кремль отрицает, что Крымский мост находится в аварийном состоянии.
- В этот раз путинский режим не анонсировал никакой мести за атаку.
Как Москва комментирует атаку на Крымский мост
С заявлением по этому поводу первым выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он официально подтвердил факт атаки на Керченскую переправу и обвинил во всем Украину.
Несмотря на это, представитель Путина начал врать, что мост вообще не получил никаких повреждений:
Как рассказали в СБУ, операция продолжалась несколько месяцев: агенты спецслужбы заминировали опоры Крымского моста.
СБУ официально подтвердила, что фактически мост находится в аварийном состоянии.
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