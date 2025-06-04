Атака СБУ на Крымский мост — появилась реакция Кремля
Категория
Проиcшествия
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Атака СБУ на Крымский мост — появилась реакция Кремля

Как Москва комментирует атаку на Крымский мост
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Источник:  online.ua

Ночью 3 июня Служба безопасности Украины реализовала новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой. Более того, в тот же день после обеда Украина совершила повторную атаку на незаконный объект. И только 4 июня команда российского диктатора Владимира Путина отреагировала на последние события.

Главные тезисы

  • Кремль отрицает, что Крымский мост находится в аварийном состоянии.
  • В этот раз путинский режим не анонсировал никакой мести за атаку.

Как Москва комментирует атаку на Крымский мост

С заявлением по этому поводу первым выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он официально подтвердил факт атаки на Керченскую переправу и обвинил во всем Украину.

Несмотря на это, представитель Путина начал врать, что мост вообще не получил никаких повреждений:

Ну взрыв действительно был. Ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим (так Кремль цинично называет Украину — ред.) продолжает свои попытки атаковать объект и инфраструктуру. Российская сторона прибегает к соответствующим мерам безопасности.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Как рассказали в СБУ, операция продолжалась несколько месяцев: агенты спецслужбы заминировали опоры Крымского моста.

Без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали.

СБУ официально подтвердила, что фактически мост находится в аварийном состоянии.

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