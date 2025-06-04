Атака СБУ на Кримський міст — з'явилася реакція Кремля

Уночі 3 червня Служба безпеки України реалізувала нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Ба більше, того ж дня після обіду Україна здійснила повторну атаку на незаконний об’єкт. 4 червня команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт відреагувала на останні події.