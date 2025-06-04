Атака СБУ на Кримський міст — з'явилася реакція Кремля
Категорія
Події
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Атака СБУ на Кримський міст — з'явилася реакція Кремля

Як Москва коментує атаку на Кримський міст
Джерело:  online.ua

Уночі 3 червня Служба безпеки України реалізувала нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Ба більше, того ж дня після обіду Україна здійснила повторну атаку на незаконний об’єкт. 4 червня команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт відреагувала на останні події.

Головні тези:

  • Кремль заперечує, що Кримський міст знаходиться в аварійному стані.
  • Цього разу путінський режим не анонсував жодної помсти за атаку.

Як Москва коментує атаку на Кримський міст

З заявою з цього приводу першим виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він офіційно підтвердив факт атаки на Керченську переправу й звинуватив у всьому Україну.

Попри це, представник Путіна почав брехати, що міст взагалі не зазнав жодних пошкоджень:

Ну, вибух дійсно був. Нічого не пошкоджено, міст працює. Київський режим (так Кремль цинічно називає Україну — ред.) продовжує свої спроби атакувати об’єкт та інфраструктуру. Російська сторона вдається до відповідних заходів безпеки.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Як розповіли в СБУ, операція тривала декілька місяців: агенти спецслужби замінували опори Кримського мосту.

Без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли.

СБУ офіційно підтвердила, що фактично міст перебуває в аварійному стані.

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