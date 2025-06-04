Атака СБУ на Кримський міст — з'явилася реакція Кремля

Уночі 3 червня Служба безпеки України реалізувала нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Ба більше, того ж дня після обіду Україна здійснила повторну атаку на незаконний об’єкт. 4 червня команда російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт відреагувала на останні події.
Головні тези:
- Кремль заперечує, що Кримський міст знаходиться в аварійному стані.
- Цього разу путінський режим не анонсував жодної помсти за атаку.
Як Москва коментує атаку на Кримський міст
З заявою з цього приводу першим виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він офіційно підтвердив факт атаки на Керченську переправу й звинуватив у всьому Україну.
Попри це, представник Путіна почав брехати, що міст взагалі не зазнав жодних пошкоджень:
Як розповіли в СБУ, операція тривала декілька місяців: агенти спецслужби замінували опори Кримського мосту.
СБУ офіційно підтвердила, що фактично міст перебуває в аварійному стані.
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