Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі

Згідно з даними Bloomberg, Україна шокувала країну-агресорку Росію арсеналом дронів і блискавичними темпами виробництва. Однак на поточних показниках українці зупинятися не збираються. Що важливо розуміти, Україна виробила 1 млн дронів у 2024 році, та планує — 2,5 млн у 2025-му.

Україна нарощує свої можливості у війні дронів

Згідно з підрахунками аналітиків, саме українські безпілотники змогли знищити 70% російської техніки у 2025 році.

До прикладу, ціна FPV-дрони не така вже й висока — близько 400 доларів — та це не заважає їм успішно вражати бронетехніку, склади і командні пункти.

У війні дронів Україна має дуже багато козирів:

FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.

Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.

Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у Росії.

Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.

Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.

На тлі усіх своїх успіхів Україна має намір наростити виробництво безпілотників у 1,5 рази.