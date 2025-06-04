Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі

Україна нарощує свої можливості у війні дронів
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, Україна шокувала країну-агресорку Росію арсеналом дронів і блискавичними темпами виробництва. Однак на поточних показниках українці зупинятися не збираються. Що важливо розуміти, Україна виробила 1 млн дронів у 2024 році, та планує — 2,5 млн у 2025-му.

Головні тези:

  • Понад 500 компаній в Україні змагаються за інновації в галузі виробництва дронів.
  • На це влада виділила понад 2,5 млрд доларів.

Україна нарощує свої можливості у війні дронів

Згідно з підрахунками аналітиків, саме українські безпілотники змогли знищити 70% російської техніки у 2025 році.

До прикладу, ціна FPV-дрони не така вже й висока — близько 400 доларів — та це не заважає їм успішно вражати бронетехніку, склади і командні пункти.

У війні дронів Україна має дуже багато козирів:

  • FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.

  • Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.

  • Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у Росії.

  • Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.

  • Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.

На тлі усіх своїх успіхів Україна має намір наростити виробництво безпілотників у 1,5 рази.

Понад 500 компаній, від стартапів до гігантів, змагаються за інновації. Понад 2,5 млрд дол виділено на місцеве виробництво.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава Пентагона вперше пропустить "Рамштайн" — яка причина
Чому Гегсет не прилетить на "Рамштайн"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України
Що відомо про новий план Британії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Спецоперація СБУ "Павутина" — команда Трампа вперше відреагувала
У Трампа прокоментували спецоперацію СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?