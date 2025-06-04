Україна шокувала Росію арсеналом дронів — що далі

Згідно з даними Bloomberg, Україна шокувала країну-агресорку Росію арсеналом дронів і блискавичними темпами виробництва. Однак на поточних показниках українці зупинятися не збираються. Що важливо розуміти, Україна виробила 1 млн дронів у 2024 році, та планує — 2,5 млн у 2025-му.
Головні тези:
- Понад 500 компаній в Україні змагаються за інновації в галузі виробництва дронів.
- На це влада виділила понад 2,5 млрд доларів.
Україна нарощує свої можливості у війні дронів
Згідно з підрахунками аналітиків, саме українські безпілотники змогли знищити 70% російської техніки у 2025 році.
До прикладу, ціна FPV-дрони не така вже й висока — близько 400 доларів — та це не заважає їм успішно вражати бронетехніку, склади і командні пункти.
У війні дронів Україна має дуже багато козирів:
FPV-дрони: точні удари в реальному часі з відеокеруванням.
Дрони-камікадзе: планерні системи з довгим часом польоту.
Дрони глибокого удару: українські аналоги "Шахедів" вражають нафтобази і військові заводи у Росії.
Морські дрони: відлякують російські кораблі від Чорного моря.
Розвідувальні дрони: забезпечують артилерію точною інформацією, працюють навіть у будівлях чи лісах.
На тлі усіх своїх успіхів Україна має намір наростити виробництво безпілотників у 1,5 рази.
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