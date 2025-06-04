Украина шокировала Россию арсеналом дронов — что дальше

Согласно данным Bloomberg, Украина шокировала стране-агрессору Россию арсеналом дронов и молниеносными темпами производства. Однако на текущих показателях украинцы останавливаться не собираются.
Главные тезисы
- Более 500 компаний в Украине соревнуются за инновации в области производства дронов.
- На это власть выделила более 2,5 млрд долларов.
Украина наращивает свои возможности в войне дронов
Согласно подсчетам аналитиков, именно украинские беспилотники смогли уничтожить 70% российской техники в 2025 году.
К примеру, цена FPV-дроны не такая уж высокая — около 400 долларов — но это не мешает им успешно поражать бронетехнику, склады и командные пункты.
В войне дронов у Украины очень много козырей:
FPV-дроны: точные удары в реальном времени с видеоуправлением.
Дроны-камикадзе: планерные системы с длительным временем полета.
Дроны глубокого удара: украинские аналоги "Шахедов" поражают нефтебазы и военные заводы в России.
Морские дроны: отпугивают российские корабли от Черного моря.
Разведывательные дроны: обеспечивают артиллерию точной информацией, работают даже в зданиях или в лесах.
На фоне всех своих успехов, Украина намерена нарастить производство беспилотников в 1,5 раза.
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