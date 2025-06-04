Украина шокировала Россию арсеналом дронов — что дальше
Категория
Украина
Дата публикации

Украина шокировала Россию арсеналом дронов — что дальше

Украина наращивает свои возможности в войне дронов
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Украина шокировала стране-агрессору Россию арсеналом дронов и молниеносными темпами производства. Однако на текущих показателях украинцы останавливаться не собираются.

Главные тезисы

  • Более 500 компаний в Украине соревнуются за инновации в области производства дронов.
  • На это власть выделила более 2,5 млрд долларов.

Украина наращивает свои возможности в войне дронов

Согласно подсчетам аналитиков, именно украинские беспилотники смогли уничтожить 70% российской техники в 2025 году.

К примеру, цена FPV-дроны не такая уж высокая — около 400 долларов — но это не мешает им успешно поражать бронетехнику, склады и командные пункты.

В войне дронов у Украины очень много козырей:

  • FPV-дроны: точные удары в реальном времени с видеоуправлением.

  • Дроны-камикадзе: планерные системы с длительным временем полета.

  • Дроны глубокого удара: украинские аналоги "Шахедов" поражают нефтебазы и военные заводы в России.

  • Морские дроны: отпугивают российские корабли от Черного моря.

  • Разведывательные дроны: обеспечивают артиллерию точной информацией, работают даже в зданиях или в лесах.

На фоне всех своих успехов, Украина намерена нарастить производство беспилотников в 1,5 раза.

Более 500 компаний, от стартапов до гигантов, соревнуются за инновации. Более 2,5 млрд долл выделено на местное производство.

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