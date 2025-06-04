Украина шокировала Россию арсеналом дронов — что дальше

Согласно данным Bloomberg, Украина шокировала стране-агрессору Россию арсеналом дронов и молниеносными темпами производства. Однако на текущих показателях украинцы останавливаться не собираются.

Украина наращивает свои возможности в войне дронов

Согласно подсчетам аналитиков, именно украинские беспилотники смогли уничтожить 70% российской техники в 2025 году.

К примеру, цена FPV-дроны не такая уж высокая — около 400 долларов — но это не мешает им успешно поражать бронетехнику, склады и командные пункты.

В войне дронов у Украины очень много козырей:

FPV-дроны: точные удары в реальном времени с видеоуправлением.

Дроны-камикадзе: планерные системы с длительным временем полета.

Дроны глубокого удара: украинские аналоги "Шахедов" поражают нефтебазы и военные заводы в России.

Морские дроны: отпугивают российские корабли от Черного моря.

Разведывательные дроны: обеспечивают артиллерию точной информацией, работают даже в зданиях или в лесах.

На фоне всех своих успехов, Украина намерена нарастить производство беспилотников в 1,5 раза.