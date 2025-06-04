Як почалася спецоперація "Павутина" — унікальні кадри
Категорія
Україна
Дата публікації

Як почалася спецоперація "Павутина" — унікальні кадри

Малюк
Джерело:  online.ua

1 червня Служба безпеки України провела історичну спецоперацію в тилу країни-агресорки Росії — вдалося уразити 41 ворожий літак стратегічної авіації ворога. 4 червня спецслужба передала ЗМІ відео, на якому видно, як все починалося.

Головні тези:

  • Нові кадри початку спецоперації "Павутина" уже в мережі.
  • Дізнайтеся, як глава СБУ Василь Малюк прокоментував успіхи своєї команди.

Як почалася спецоперація "Павутина"

Телеграм-канал “Лачен пише” опублікував ексклюзивне відео, яке досі ніхто не бачив.

Так розпочиналася “Павутина”. Наші джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу, — йдеться в повідомленні.

Спецоперація СБУ була дійсно безпрецедентною та унікальною, оскільки вдалося успішно уразити одразу 4 військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.

Загалом вдалося уразити 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні (1 червня — ред.) на ділі відчув, що “відплата неминуча”.

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

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