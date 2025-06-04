Як почалася спецоперація "Павутина" — унікальні кадри

1 червня Служба безпеки України провела історичну спецоперацію в тилу країни-агресорки Росії — вдалося уразити 41 ворожий літак стратегічної авіації ворога. 4 червня спецслужба передала ЗМІ відео, на якому видно, як все починалося.
Головні тези:
- Нові кадри початку спецоперації "Павутина" уже в мережі.
- Дізнайтеся, як глава СБУ Василь Малюк прокоментував успіхи своєї команди.
Як почалася спецоперація "Павутина"
Телеграм-канал “Лачен пише” опублікував ексклюзивне відео, яке досі ніхто не бачив.
Спецоперація СБУ була дійсно безпрецедентною та унікальною, оскільки вдалося успішно уразити одразу 4 військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.
Загалом вдалося уразити 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
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