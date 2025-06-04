Як почалася спецоперація "Павутина" — унікальні кадри

Так розпочиналася “Павутина”. Наші джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. Зокрема, на відео видно, як одна з фур, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу, — йдеться в повідомленні.