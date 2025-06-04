Как началась спецоперация "Паутина" — уникальные кадры
Категория
Украина
Дата публикации

Как началась спецоперация "Паутина" — уникальные кадры

Как началась спецоперация "Паутина"
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Источник:  online.ua

1 июня Служба безопасности Украины провела историческую спецоперацию в тылу страны-агрессорки России — удалось поразить 41 вражеский самолет стратегической авиации врага. 4 июня спецслужба передала СМИ видео, на котором видно, как все начиналось.

Главные тезисы

  • Новые кадры начала спецоперации "Паутина" уже в сети.
  • Узнайте, как глава СБУ Василий Малыш прокомментировал успехи своей команды.

Как началась спецоперация "Паутина"

Телеграмм-канал "Лачен пишет" опубликовал эксклюзивное видео, которое до сих пор никто не видел.

Так начиналась “Паутина”. Наши источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России. В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь, — сказано в сообщении.

Спецоперация СБУ была действительно беспрецедентной и уникальной, поскольку удалось успешно поразить сразу 4 военных аэродрома в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.

Всего удалось поразить 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Уничтожение вражеских бомбардировщиков — это задача, которую перед нами поставил Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, подготовленной сотрудниками Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство с этих самолетов, а сегодня (1 июня — ред.) на деле почувствовал, что «возмездие неизбежно».

Василий Малыш

Василий Малыш

Глава СБУ

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