Как началась спецоперация "Паутина" — уникальные кадры

1 июня Служба безопасности Украины провела историческую спецоперацию в тылу страны-агрессорки России — удалось поразить 41 вражеский самолет стратегической авиации врага. 4 июня спецслужба передала СМИ видео, на котором видно, как все начиналось.

Как началась спецоперация "Паутина"

Телеграмм-канал "Лачен пишет" опубликовал эксклюзивное видео, которое до сих пор никто не видел.

Так начиналась “Паутина”. Наши источники в СБУ предоставили уникальные кадры подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации России. В частности, на видео видно, как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь, — сказано в сообщении. Поделиться

Спецоперация СБУ была действительно беспрецедентной и уникальной, поскольку удалось успешно поразить сразу 4 военных аэродрома в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.

Всего удалось поразить 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.