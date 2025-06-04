Как началась спецоперация "Паутина" — уникальные кадры

1 июня Служба безопасности Украины провела историческую спецоперацию в тылу страны-агрессорки России — удалось поразить 41 вражеский самолет стратегической авиации врага. 4 июня спецслужба передала СМИ видео, на котором видно, как все начиналось.
Главные тезисы
- Новые кадры начала спецоперации "Паутина" уже в сети.
- Узнайте, как глава СБУ Василий Малыш прокомментировал успехи своей команды.
Как началась спецоперация "Паутина"
Телеграмм-канал "Лачен пишет" опубликовал эксклюзивное видео, которое до сих пор никто не видел.
Спецоперация СБУ была действительно беспрецедентной и уникальной, поскольку удалось успешно поразить сразу 4 военных аэродрома в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация.
Всего удалось поразить 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-