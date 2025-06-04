Спецоперація "Павутина". Як її оцінили в НАТО

Як в НАТО коментують “Павутину”

Марк Рютте фактично дав зрозуміти, що він підтримує дії Україні, адже вони були здійснені винятково для самозахисту

Генсек Альянсу нагадав світу про те, що країна-агресорка РФ використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах та селах.

Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги. Марк Рютте Генсек НАТО

Попри стримане схвалення, генсек Альянсу не захотів детально коментувати українську операцію і оцінювати, як вона може вплинути на перебіг розв'язаної РФ війни.

На його переконання, "це не завжди корисно".

Що важливо розуміти, спецоперація СБУ була дійсно безпрецедентною та унікальною, оскільки вдалося успішно уразити одразу 4 військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.