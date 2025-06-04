Спецоперація "Павутина". Як її оцінили в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше відреагував на операцію "Павутина", внаслідок якої Служба безпеки України змогла успішно уразити 41 літак стратегічної авіації Росії.
Головні тези:
- Марк Рютте наголосив, що Україна мала абсолютне право на проведення такої операції.
- Її головна ціль - захист життя мирних українців, які потерпають від російських атак.
Як в НАТО коментують “Павутину”
Марк Рютте фактично дав зрозуміти, що він підтримує дії Україні, адже вони були здійснені винятково для самозахисту
Генсек Альянсу нагадав світу про те, що країна-агресорка РФ використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах та селах.
Попри стримане схвалення, генсек Альянсу не захотів детально коментувати українську операцію і оцінювати, як вона може вплинути на перебіг розв'язаної РФ війни.
На його переконання, "це не завжди корисно".
Що важливо розуміти, спецоперація СБУ була дійсно безпрецедентною та унікальною, оскільки вдалося успішно уразити одразу 4 військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.
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