Спецоперація "Павутина". Як її оцінили в НАТО
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Політика
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Спецоперація "Павутина". Як її оцінили в НАТО

Як в НАТО коментують “Павутину”
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше відреагував на операцію "Павутина", внаслідок якої Служба безпеки України змогла успішно уразити 41 літак стратегічної авіації Росії.

Головні тези:

  • Марк Рютте наголосив, що Україна мала абсолютне право на проведення такої операції.
  • Її головна ціль - захист життя мирних українців, які потерпають від російських атак.

Як в НАТО коментують “Павутину”

Марк Рютте фактично дав зрозуміти, що він підтримує дії Україні, адже вони були здійснені винятково для самозахисту

Генсек Альянсу нагадав світу про те, що країна-агресорка РФ використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах та селах.

Давайте не забувати, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Попри стримане схвалення, генсек Альянсу не захотів детально коментувати українську операцію і оцінювати, як вона може вплинути на перебіг розв'язаної РФ війни.

На його переконання, "це не завжди корисно".

Що важливо розуміти, спецоперація СБУ була дійсно безпрецедентною та унікальною, оскільки вдалося успішно уразити одразу 4 військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація.

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