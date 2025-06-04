Спецоперація "Павутина". СБУ показала відео ураження літаків стратегічної авіації РФ

СБУ показала унікальні кадри спецоперації «Павутина», у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ,
Головні тези:
- Служба безпеки України показала результати спецоперації “Павутина”, в результаті якої уражено 41 російський військовий літак.
- На кадрах видно удари fpv-дронів по ворожих аеродромах, де базувалася стратегічна авіація держави-агресора.
- Застосування сучасних технологій керування БпЛА, поєднання штучного інтелекту та ручного втручання оператора дозволили ефективно провести спецоперацію.
Спецоперація СБУ “Павутина”: як це було
Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації РФ.
За результатами спецоперації «Павутина», хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.
Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.
Зокрема на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: «Олєнья», «Іваново», Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден — «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а також «Ан-12» та «Іл-78».
Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.
Зокрема частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.
Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 млрд дол США.
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