Россия прячет самолеты стратегической авиации на Чукотке после спецоперации СБУ "Паутина"

Авиабаза "Анадырь" ("Угольный") находит в 6,6 тыс км от Украины и всего в 500 км от США.

Россия перебросила стратегические ракетоносцы на Чукотку

На свежих спутниковых снимках авиабазы и, по совместительству, на Чукотке гражданского аэропорта "Анадырь" ("Угольный") зафиксировано появление Ту-160, который переправили туда после успешной операции СБУ "Паутина" — резни стратегической авиации РФ.

Эта авиабаза стратегической авиации находится в 6,6 тыс км от Украины.

Спутниковые снимки "Анадыря"

В частности, на публичном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня на площадке, которую используют российские стратегические бомбардировщики, виден довольно большой самолет. И даже учитывая низкое разрешение снимка, его достаточно для идентификации именно Ту-160 с размахом крыла до 55,7 метра и характерным "распластанным" фюзеляжем созданным по интегральной схеме.

В то же время, еще 2 июня этого самолета не было на этой авиабазе, а целый ряд спутниковых снимков за последние пару месяцев демонстрируют, что россияне не держали на ней свою стратегическую авиацию. Хотя такие эпизоды фиксировались, в частности, в 2024 году в рамках учений так называемых "ВКС" РФ.

А наиболее вероятной причиной появления именно на этой авиабазе российского Ту-160 попытка его спасти от действий Сил обороны Украины. В конце концов в Анадыре его защищает не дальность более чем в 6,6 тыс км, так как расстояние не является препятствием для дистанционно управляемых за тысячи километров подъезжающих на фурах дронов. А то, что фура с дронами до Анадыря просто не доедет, потому что дорог туда нет.

Как это странно не звучит, но никакой трассы, позволяющей проехать до этого отдаленного места, нет. Лишь временные маршруты для экстремальных экспедиций на вездеходах. А вся логистика построена на авиасообщении и ограниченном морском судоходстве во время открытой навигации. Поделиться

И хотя в 2012 году в РФ стартовала программа строительства автотрассы Колима-Анадырь с планом ее построить до конца 2024 года, но к концу прошлого года было введено в эксплуатацию 230 км дороги. С 2,3 тысячи километров — то есть ровно 10% за 10 лет.

Россияне будут где-то по 10 км новой трассы с 1 год.

Следует также отметить, что авиабаза "Анадырь" находится всего в 500 км от границы США и РФ. Но, очевидно, в Кремле решили, что так безопаснее.