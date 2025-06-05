Россия прячет самолеты стратегической авиации на Чукотке после спецоперации СБУ "Паутина"

Авиабаза "Анадырь" ("Угольный") находит в 6,6 тыс км от Украины и всего в 500 км от США.
Главные тезисы
- Россия скрывает стратегические самолеты на авиабазе Анадырь на Чукотке после операции СБУ “Паутина”.
- Авиабаза находится в 6,6 тыс. км от Украины и всего в 500 км от США.
Россия перебросила стратегические ракетоносцы на Чукотку
На свежих спутниковых снимках авиабазы и, по совместительству, на Чукотке гражданского аэропорта "Анадырь" ("Угольный") зафиксировано появление Ту-160, который переправили туда после успешной операции СБУ "Паутина" — резни стратегической авиации РФ.
Эта авиабаза стратегической авиации находится в 6,6 тыс км от Украины.
В частности, на публичном снимке спутника Sentenel от ESA за 4 июня на площадке, которую используют российские стратегические бомбардировщики, виден довольно большой самолет. И даже учитывая низкое разрешение снимка, его достаточно для идентификации именно Ту-160 с размахом крыла до 55,7 метра и характерным "распластанным" фюзеляжем созданным по интегральной схеме.
В то же время, еще 2 июня этого самолета не было на этой авиабазе, а целый ряд спутниковых снимков за последние пару месяцев демонстрируют, что россияне не держали на ней свою стратегическую авиацию. Хотя такие эпизоды фиксировались, в частности, в 2024 году в рамках учений так называемых "ВКС" РФ.
А наиболее вероятной причиной появления именно на этой авиабазе российского Ту-160 попытка его спасти от действий Сил обороны Украины. В конце концов в Анадыре его защищает не дальность более чем в 6,6 тыс км, так как расстояние не является препятствием для дистанционно управляемых за тысячи километров подъезжающих на фурах дронов. А то, что фура с дронами до Анадыря просто не доедет, потому что дорог туда нет.
И хотя в 2012 году в РФ стартовала программа строительства автотрассы Колима-Анадырь с планом ее построить до конца 2024 года, но к концу прошлого года было введено в эксплуатацию 230 км дороги. С 2,3 тысячи километров — то есть ровно 10% за 10 лет.
Россияне будут где-то по 10 км новой трассы с 1 год.
Следует также отметить, что авиабаза "Анадырь" находится всего в 500 км от границы США и РФ. Но, очевидно, в Кремле решили, что так безопаснее.
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