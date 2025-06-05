Росія ховає літаки стратегічної авіації на Чукотці після спецоперації СБУ "Павутина"

Авіабаза "Анадырь" ("Угольный") знаходить за 6,6 тис км від України та лише за 500 км від США.

Росія перекинула стратегічні ракетоносці на Чукотку

На свіжих супутникових знімках авіабази та, за сумісництвом, цивільного аеропорту "Анадырь" ("Угольный"), що на Чукотці, зафіксована поява Ту-160, який переправили туди після успішної операції СБУ "Павутина" — різанини стратегічної авіації РФ.

Ця авіабаза стратегічної авіації знаходиться за 6,6 тисяч км від України.

Супутникові знімки “Анадиря”

Зокрема на публічному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня на майданчику, який використовують російські стратегічні бомбардувальники, видно доволі великий літак. І навіть враховуючи низьку роздільну здатність знімку, її достатньо для ідентифікації саме Ту-160 з розмахом крила до 55,7 метра та характерним "розпластаним" фюзеляжем створеним за інтегральною схемою.

Водночас ще 2 червня цього літака не було на цій авіабазі, а цілий ряд супутникових знімків за останні пару місяців демонструють, що росіяни не тримали на ній свою стратегічну авіацію. Хоча такі епізоди фіксувались, зокрема у 2024 році у межах навчань так званих "ВКС" РФ.

А найбільш вірогідною причиною появи саме на цій авіабазі російського Ту-160 є спроба його врятувати від дій Сил оборони України. Зрештою в Анадирі його захищає не дальність у понад 6,6 тис км, бо відстань не є перешкодою для дистанційно керованих за тисячі кілометрів дронів, що під'їжджають на фурах. А те, що фура з дронами до Анадиря просто не доїде, бо доріг туди немає.

Як це дивно не звучить, але жодної траси, яка дозволяє проїхати до цього віддаленого місця немає. Лише тимчасові маршрути для екстремальних експедицій на всюдиходах. А вся логістика побудована на авіасполученні та обмеженому морському судноплавстві під час відкритої навігації. Поширити

І хоча у 2012 році у РФ стартувала програма будівництва автотраси Колима-Анадирь з планом її побудувати до кінця 2024 року, але на кінець минулого року було введено в експлуатацію 230 км дороги. З 2,3 тисячі кілометрів — тобто рівно 10% за 10 років.

Росіяни будуть десь по 10 км нової траси з один рік. І якщо такий темп збережеться, то доправити туди фуру з дронами стане можливо десь років через 200, ближче до 30-х років XXIII сторіччя. Але навряд це буде актуальним.

Варто також зазначити, що авіабаза "Анадырь" знаходиться лише у 500 км від кордону США та РФ. Але вочевидь у Кремлі вирішили, що так безпечніше.