Заступник міністра іноземних справ Росії Сергій Рябков цинічно заявив, що Росія вимагає чіткої реакції США та Британії щодо атак України на стратегічну авіацію РФ, щоб не допустити подальшої ескалації.

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Рябков нахабно заявив, що дії України спрямовані на ескалацію, разом з Європою нібито вони роблять все для зриву мирного врегулювання.

РФ виявила максимальну витримку перед другим раундом переговорів у Стамбулі на тлі провокацій від Києва, — вважає одіозний дипломат. Поширити

І погрожує Україні відповіддю від Міноборони РФ.

Також Рябков похвалив чинну адміністрацію Трампа за схильність “більше прислухатися до аргументів РФ”. Діалог між РФ та США буцімто йде та продовжується.