Заступник міністра іноземних справ Росії Сергій Рябков цинічно заявив, що Росія вимагає чіткої реакції США та Британії щодо атак України на стратегічну авіацію РФ, щоб не допустити подальшої ескалації.
Головні тези:
- Росія нахабно вимагає чіткої реакції від США та Британії щодо атак України на стратегічну авіацію РФ.
- Російський дипломат погрожує Україні відповіддю від Міноборони РФ.
- Заступник міністра іноземних справ РФ хвалить адміністрацію Трампа за схильність “прислухатися до аргументів РФ”.
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Рябков нахабно заявив, що дії України спрямовані на ескалацію, разом з Європою нібито вони роблять все для зриву мирного врегулювання.
І погрожує Україні відповіддю від Міноборони РФ.
Також Рябков похвалив чинну адміністрацію Трампа за схильність “більше прислухатися до аргументів РФ”. Діалог між РФ та США буцімто йде та продовжується.
Москві не можна недооцінювати настрої деяких кіл у США, які хочуть знищення Росії, — цинічно зазначив Рябков.
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