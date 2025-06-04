Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков цинично заявил, что Россия требует четкой реакции США и Британии по поводу атак Украины на стратегическую авиацию РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
Главные тезисы
- Заместитель министра иностранных дел России выразил требования к США и Великобритании на фоне атак на стратегическую авиацию РФ.
- Российский дипломат угрожает Украине возможным ответом от Минобороны РФ в связи с ситуацией в регионе.
В России давят на Запад из-за спецоперации СБУ "Паутина"
Рябков нагло заявил, что действия Украины направлены на эскалацию, вместе с Европой они якобы делают все для срыва мирного урегулирования.
И угрожает Украине ответом от Минобороны РФ.
Также Рябков похвалил действующую администрацию Трампа за склонность "больше прислушаться к аргументам РФ". Диалог между РФ и США как будто идет и продолжается.
Москве нельзя недооценивать настроения некоторых кругов в США, желающих уничтожения России, — цинично отметил Рябков.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-