Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков цинично заявил, что Россия требует четкой реакции США и Британии по поводу атак Украины на стратегическую авиацию РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

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Рябков нагло заявил, что действия Украины направлены на эскалацию, вместе с Европой они якобы делают все для срыва мирного урегулирования.

РФ обнаружила максимальную выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле на фоне провокаций от Киева, считает одиозный дипломат. Поделиться

И угрожает Украине ответом от Минобороны РФ.

Также Рябков похвалил действующую администрацию Трампа за склонность "больше прислушаться к аргументам РФ". Диалог между РФ и США как будто идет и продолжается.