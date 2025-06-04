Спецоперация СБУ "Паутина". В России нагло требуют "реакции" от США и Великобритании
Категория
Мир
Дата публикации

Спецоперация СБУ "Паутина". В России нагло требуют "реакции" от США и Великобритании

Рябков
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Источник:  online.ua

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков цинично заявил, что Россия требует четкой реакции США и Британии по поводу атак Украины на стратегическую авиацию РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Главные тезисы

  • Заместитель министра иностранных дел России выразил требования к США и Великобритании на фоне атак на стратегическую авиацию РФ.
  • Российский дипломат угрожает Украине возможным ответом от Минобороны РФ в связи с ситуацией в регионе.

В России давят на Запад из-за спецоперации СБУ "Паутина"

Рябков нагло заявил, что действия Украины направлены на эскалацию, вместе с Европой они якобы делают все для срыва мирного урегулирования.

РФ обнаружила максимальную выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле на фоне провокаций от Киева, считает одиозный дипломат.

И угрожает Украине ответом от Минобороны РФ.

Также Рябков похвалил действующую администрацию Трампа за склонность "больше прислушаться к аргументам РФ". Диалог между РФ и США как будто идет и продолжается.

Москве нельзя недооценивать настроения некоторых кругов в США, желающих уничтожения России, — цинично отметил Рябков.

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