Потужна "бавовна" накрила нафтобазу в Енгельсі — відео
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Потужна "бавовна" накрила нафтобазу в Енгельсі — відео

"Бавовна" в Енгельсі - перші подробиці
Джерело:  online.ua

6 червня українські воїни успішно атакували нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області Росії — після цього почалася масштабна пожежа. Що важливо розуміти, вказаний об’єкт країна-агресорка використовує для заправки стратегічної авіації, яка здійснює ракетні удари по території України.

Головні тези:

  • Міноборони РФ заявляє про нібито знищення 174 українських дронів.
  • Окрім того, стверджується, що над акваторією Чорного моря збито 3 українські керовані ракети «Нептун-МД».

"Бавовна" в Енгельсі — перші подробиці

Як стверджують російські опозиційні ЗМІ, атака була здійснена ударними дронами.

Після цього спалахнула пожежа на промисловому об’єкті, який знаходиться в місті Енгельс, де, зберігається паливо для стратегічних бомбардувальників.

Варто звернути увагу на те, що ці літаки регулярно використовуються Росією для обстрілів українських міст крилатими ракетами.

Кілька місяців тому цю нафтобазу вже атакували українські дрони. Що важливо розуміти, тоді пожежу не могли загасити кілька діб.

Попри те, що російська влада не уточнює характер пошкодженого об’єкта, у соцмережах з’являються численні відео, на яких чітко видно масштабну пожежу на нафтобазі. Користувачі також публікують кадри з вогнем і стовпами диму.

Ставленик Кремля у Саратовській області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі, однак не уточнив, що саме горить.

Міноборони РФ стверджує, що їхні сили ППО знищили 174 українські дрони протягом ночі.

Дрони збивали над територіями, Брянської, Ростовської, Саратовської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Тульської, Білгородської, Тамбовської областей, Московського регіону та над окупованим Кримом.

Також над акваторією Чорного моря нібито знищено три українські керовані ракети «Нептун-МД».

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