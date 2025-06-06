Масштабная атака РФ на Киев — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 6 июня столица Украины в очередной раз попала под массированный комбинированный удар со стороны России. Сейчас известно о 4 погибших и 20 раненых, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры, жилых домов, авто, а также путях метрополитена.
Главные тезисы
- Последствия вражеской атаки были зафиксированы в 6 районах столицы.
- Информация продолжает поступать. Все службы работают на местах обнаруженных повреждений.
Что известно о последствиях новой атаки РФ на Киев
Новыми целями воздушного нападения РФ стали сразу 6 районов.
Дарницкий район:
здесь произошло падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля.
Голосеевский район:
вспыхнул огонь на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания;
пострадало заведение;
Деснянский район:
найдены обломки уничтоженного дрона на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.
Шевченковский район:
пожар в зоне нежилой стройки. Данные обновляются.
Днепровский район:
существенные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
Более того, произошло падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах.
На сегодня известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина.
Соломенский район:
пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация.
возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены трое гражданских. Огонь удалось обуздать.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-