Масштабная атака РФ на Киев — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 6 июня столица Украины в очередной раз попала под массированный комбинированный удар со стороны России. Сейчас известно о 4 погибших и 20 раненых, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры, жилых домов, авто, а также путях метрополитена.