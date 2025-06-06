Масштабная атака РФ на Киев — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака РФ на Киев — есть погибшие и пострадавшие

КГВА
Что известно о последствиях новой атаки РФ на Киев
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Ночью 6 июня столица Украины в очередной раз попала под массированный комбинированный удар со стороны России. Сейчас известно о 4 погибших и 20 раненых, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры, жилых домов, авто, а также путях метрополитена.

Главные тезисы

  • Последствия вражеской атаки были зафиксированы в 6 районах столицы.
  • Информация продолжает поступать. Все службы работают на местах обнаруженных повреждений.

Что известно о последствиях новой атаки РФ на Киев

Новыми целями воздушного нападения РФ стали сразу 6 районов.

Дарницкий район:

  • здесь произошло падение обломков сбитых воздушных целей на не менее трех локациях. Повреждены два автомобиля.

Голосеевский район:

  • вспыхнул огонь на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания;

  • пострадало заведение;

Деснянский район:

  • найдены обломки уничтоженного дрона на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

  • пожар в зоне нежилой стройки. Данные обновляются.

Днепровский район:

  • существенные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

  • Более того, произошло падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах.

  • На сегодня известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина.

Соломенский район:

  • пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация.

  • возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены трое гражданских. Огонь удалось обуздать.

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