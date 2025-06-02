Атака дронов по аэродрому "Белая". В России "назначили" главного подозреваемого
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Атака дронов по аэродрому "Белая". В России "назначили" главного подозреваемого

самолеты
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Источник:  online.ua

Власти города Усть-Кут Иркутской области РФ объявили в розыск якобы причастного к дроновой атаке на аэродром со стратегической авиацией "Белая" мужчину и обнародовали его фото.

Главные тезисы

  • Власти объявили в розыск подозреваемого в дроновой атаке на аэродром “Белая”.
  • Подозреваемый ранее жил в Житомире и Киеве, затем переехал в Челябинскую область, позднее зарегистрировался в Миасе и занимался индивидуальным предпринимательством
  • Спецоперация СБУ “Паутина” привела к серии ударов по российской авиации на четырех аэродромах, поражены 41 самолет, включая стратегические бомбардировщики.

В России "назначили" главного подозреваемого в атаке дронов на аэродром “Белая”

Власти города называют фамилию разыскиваемого — Андрей Тимофеев, родившийся в 1987 году в Донецке.

Отмечается, что он "возможно причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая".

Однако, по данным пропагандистского канала "База", Тимофеев родился в Житомире, потом некоторое время жил в Киеве.

Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам был зарегистрирован в Миасси.

Тимофеев в октябре 2024 года открыл индивидуальное предпринимательство по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей.

Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировка на Тимофеева направлена во все отделы МВД.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский, оценивая спецоперацию СБУ, заявлял, что "наши люди накануне операции с территории России были выведены, сейчас они в безопасности — те, кто нам помогал".

В России днем 1 июня произошла серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах. Это была спецоперация СБУ "Паутина", в результате которой поражен 41 самолет, в том числе стратегические бомбардировщики.

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