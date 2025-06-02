Атака дронів по аеродрому "Бєлая". У Росії "призначили" головного підозрюваного
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Атака дронів по аеродрому "Бєлая". У Росії "призначили" головного підозрюваного

літаки
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Джерело:  online.ua

Влада міста Усть-Кут Іркутської області РФ оголосила у розшук начебто причетного до дронової атаки на аеродром зі стратегічною авіацією "Бєлая" чоловіка та оприлюднила його фото.

Головні тези:

  • Влада міста Усть-Кут Іркутської області РФ оголосила про розшук підозрюваного у дроновій атаці на аеродром 'Бєлая'.
  • Підозрюваним, за даними влади, є Андрій Тимофєєв, який у минулому проживав у Житомирі та Києві.

У Росії "призначили" головного підозрюваного за атаку на аеродром “Бєлая”

Влада міста називає прізвище розшукуваного — Андрій Тимофєєв, який народився 1987 року у Донецьку.

Зазначається, що він "можливо, причетний до атаки безпілотними літальними апаратами військового аеродрому "Бєлая".

Однак, за даними пропагандистського каналу "База", Тимофєєв народився в Житомирі потім якийсь час жив у Києві.

Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам були зареєстровані в Міассі.

Тимофєєв у жовтні 2024 року відкрив індивідуальне підприємництво із вантажоперевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів.

Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня і було організовано атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлено в усі відділи МВС.

Зазначимо, що напередодні президент Володимир Зеленський, оцінюючи спецоперація СБУ, заявляв, що "наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав".

У Росії вдень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах. Це була спецоперація СБУ “Павутина”, в результаті якої уражено 41 літак, зокрема стратегічні бомбардувальники.

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