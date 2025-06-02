Ночная воздушная атака России по Украине — ПВО обезвредила 52 дрона

В ночь на 2 июня Российская Федерация запустила по Украине в общей сложности 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.
Главные тезисы
- Российская Федерация осуществила ночную воздушную атаку на Украину, запустив 84 средства, включая дроны и ракеты.
- Противовоздушная оборона Украины успешно обезвредила 52 средства воздушного нападения, включая 15 сбитых огневым поражением.
- Атака была направлена на разные области Украины, включая Харьковскую, Черниговскую, Донецкую и Херсонскую области.
ПВО обезвредила 52 российских дрона
Во время обстрела враг запустил:
80 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям российских городов Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск;
3 баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ;
1 крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской области.
Основными направлениями удара были:
Харьковская;
Черниговская;
Донецкая;
Херсонской области.
К отражению воздушного приступа были вовлечены:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ти беспилотных систем;
мобильные огневые группы сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере.
Среди обезвреженных объектов:
15 были сбиты огневыми поражения;
37 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях, добавляют Воздушные силы.
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