Ночная воздушная атака России по Украине — ПВО обезвредила 52 дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная воздушная атака России по Украине — ПВО обезвредила 52 дрона

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 2 июня Российская Федерация запустила по Украине в общей сложности 84 средства воздушного нападения, среди которых были и ракеты.

Главные тезисы

  • Российская Федерация осуществила ночную воздушную атаку на Украину, запустив 84 средства, включая дроны и ракеты.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно обезвредила 52 средства воздушного нападения, включая 15 сбитых огневым поражением.
  • Атака была направлена на разные области Украины, включая Харьковскую, Черниговскую, Донецкую и Херсонскую области.

ПВО обезвредила 52 российских дрона

Во время обстрела враг запустил:

  • 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям российских городов Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск;

  • 3 баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23" из Воронежской области РФ;

  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" из Брянской области.

Основными направлениями удара были:

  • Харьковская;

  • Черниговская;

  • Донецкая;

  • Херсонской области.

Отчет Воздушных сил

К отражению воздушного приступа были вовлечены:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ти беспилотных систем;

  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона (ПВО) Украины обезвредила 52 средства воздушного нападения врага на востоке, юге и севере.

Среди обезвреженных объектов:

  1. 15 были сбиты огневыми поражения;

  2. 37 — локационно потерянные или подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях, добавляют Воздушные силы.

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